Verso il Wmf 2023: al centro i nuovi sviluppi dell’Ai

Presentazione ufficiale per il Wmf – We Make Future di Rimini, fiera e festival internazionale sull’innovazione tecnologica e il digitale – si terrà dal 15 al 17 giugno – che vede L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner per la seconda edizione consecutiva. Quest’anno l’ospite d’eccezione è Tim Berners-Lee, creatore nel 1989 del World Wide Web.

La manifestazione è organizzata da Search On Media Group con main sponsor la Regione Emilia-Romagna. «Grazie a tutti gli attori nazionali e internazionali che anche per questa edizione stanno facendo con noi il percorso avviato anni fa per capire come usare le tecnologie e l’Ai per impattare positivamente sulla società e costruire un futuro migliore – commenta Cosmano Lombardo, founder e ceo di Search On Media Group e ideatore del Wmf – Il nostro evento, infatti, si connota come una piattaforma di costruzione del futuro che vede convergere i vari mondi della tecnologia, dell’Ai, dell’imprenditorialità, della sostenibilità, dell’accessibilità e molti altri, mettendo a sistema competenze per generare nuove opportunità di sviluppo sostenibili».

FOCUS ON AI

Riguardo all’intelligenza artificiale, in particolare, la kermesse di Rimini sarà densa di eventi che coinvolgeranno esperti, istituzioni e centri di ricerca da tutto il mondo: «L’evento Leadership for Ai è un esempio, per ottenere spunti concreti e sostenibili di utilizzo e applicazione – spiega Lombardo – Il Wmf renderà l’Italia e l’Emilia-Romagna capitale dell’innovazione internazionale, anche grazie alla presenza di delegazioni di startup da 80 Paesi».

In conferenza stampa di presentazione del mega evento, anche la vicepresidente della Camera dei Deputati Anna Ascani: «Il fatto che in Italia si svolga un dibattito di questa levatura con ospiti prestigiosi è qualcosa di importantissimo. La politica deve porsi molto più seriamente di quanto fatto finora il tema della centralità del dato. Si parla spesso di come la tecnologia potrebbe togliere posti di lavoro, dovremmo invece discutere di più di come creare nuovi posti di lavoro attraverso le nuove tecnologie, in questo servono molti investimenti, soprattutto in formazione».

QUASI 600 ESPOSITORI

Molteplici le novità in fiera: 10 i padiglioni fieristici che ospitano la manifestazione pronta ad accogliere più di 550 espositori da tutto il mondo, e 90 gli stage, tra quelli riservati e quelli open, sui quali si realizzerà un programma formativo di alto livello grazie al coinvolgimento di qualcosa come mille speaker.

Tanti gli eventi tematici, i momenti di intrattenimento e musica e quelli dedicati alle nuove realtà. Ad animare la tre giorni, infatti, lo Startup Stage sul quale si alterneranno i pitch di oltre 160 startup italiane internazionali, lo Startup District, area espositiva dedicata a progetti innovativi di tutto il mondo e l’attesissima Finale della Startup Competition Internazionale del Wmf, co-condotta da Cosmano Lombardo e la giornalista Diletta Leotta, che ha appena svelato le sue sei finaliste: Yalla (Egitto), Functional (Italia), Wallife (Italia), Cyrkl (Repubblica Ceca), PlanetWatch (Francia) e Flyvirtual (Germania).

OSPITI E ARTISTI A SORPRESA PER L’OPENING

Da segnalare, all’interno del panel Scaleup for Future, la presenza di scaleup di successo quali Nect, Unobravo, Eggtronic, a confronto per un momento dedicato all’imprenditoria innovativa internazionale. Ci sarà anche l’Ai Global Summit, l’occasione per professionisti, realtà e curiosi di artificial intelligence per discutere le sue applicazioni presenti e le prospettive future, approfondendo l’impatto che avrà in innumerevoli industry e ambiti sociali.

Infine, sul Mainstage grande attesa per il 15 giugno, prima giornata della manifestazione che affida la sua apertura a Dardust e al suo Electronic Set – Left Hemisphere. Subito dopo, la cerimonia di apertura che si terrà alle 10.30 in cui sono attesi ospiti e artisti a sorpresa. Presente anche il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, per un saluto inaugurale.