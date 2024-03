Verso Travelexpo 2024: appuntamento al Cds Terrasini dal 5 aprile

Verso il tutto esaurito per il Travelexpo 2024: a due settimane dall’inaugurazione della ventiseiesima edizione della Borsa Globale dei Turismi, in programma dal 5 al 7 aprile 2024 nella tradizionale location del CdsHotels Città del Mare di Terrasini, in Sicilia, gli organizzatori registrano già un record di partecipazioni espositive.

Anche quest’anno Travelexpo si conferma punto di riferimento per il settore sia per quello che riguarda l’outgoing che per l’incoming il cui filo conduttore è la “Sicilia turistica verso il prossimo quinquennio”. Questa edizione, infatti, cercherà di interpretare le mutazioni intervenute e delineare le strategie di sviluppo possibile in linea con le azioni programmatiche dell’assessorato regionale al turismo.

Particolarmente vario e numeroso il parterre di operatori che puntano sull’outgoing proponendo anche nuove destinazioni per i viaggiatori siciliani e che oggi sono interessati a incontrare il sistema distributivo delle agenzie dell’isola, impegnato anche a sviluppare il ricettivo.

«La linea guida sarà sempre l’allungamento della stagionalità che quattro anni fa auspicavamo in solitaria ma che oggi costituisce un tema ampiamente condiviso a tutti i livelli – sottolinea il patron di Travelexpo, Toti Piscopo – E per il quale adesso occorrono provvedimenti governativi sia a livello regionale che nazionale per avviare quel processo che ormai rappresenta una necessità primaria per il consolidamento dello sviluppo del turismo in Sicilia, e in generale nell’intero Paese».

Per il resto, Travelexpo vuole essere anche un momento di informazione e formazione e soprattutto di supporto alla commercializzazione con l’ospitalità gratuita offerta agli agenti di viaggi siciliani al CdsHotels Città del Mare. Accanto al workshop B2B, infatti, sono previsti anche degli appuntamenti dedicati, di cui uno, che rappresenta la grande novità, è la presentazione del distretto turistico del lusso. Accanto a questo l’intelligenza artificiale e le opportunità che può offrire al comparto turistico, e le nuove professioni turistiche che via via vanno nascendo per adattarsi alle tendenze emergenti e alle nuove tecnologie ma anche ai mutati gusti dei viaggiatori e delle persone riguardo le loro aspettative professionali.