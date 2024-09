Viaggi 2025, YouGov e Bluvacanze: «Italiani divisi tra social e adv»

L’online si conferma ormai predominante nella ricerca di informazioni per la vacanza, anche se il processo di acquisto rimane ricco e composito. Cresce il ruolo dei social, con influencer e content creator sempre più d’appeal specie per le fasce giovani. E in termini di tempistiche, funziona l’early booking.

Sono questi alcuni comportamenti degli italiani proiettati alle vacanze del 2025, emersi dalla ricerca di YouGov insieme all’Osservatorio Bluvacanze.

Il sondaggio su destinazioni, processo e tempi di acquisto e mete è stato realizzato online su un campione di 1.026 persone. «Emerge innanzitutto la propensione a rimanere in Italia, 32%, ed Europa, 38%, mentre percentuali più lontane si totalizzano per Nord America, 5%, Centro e Sudamerica, 6%, Africa, 8%. La prima vacanza a cui pensano gli italiani è quella per Natale a Capodanno (30%), ma ci sono anche già progetti per i primi mesi dell’anno (20%) il lungo ponte di primavera tra Pasqua e 25 aprile (rispettivamente 15 e 17%)», commenta Stefano Russo, sales director di YouGov Italia.

Dove si raccolgono le informazioni per le vacanze? Il 73% degli italiani cerca online e a prediligere i canali digitali sono soprattutto quelli tra i 45 e i 54 anni. Inoltre, i più giovani, tra i 25 e i 34 anni, preferiscono i social network, per i contenuti di influencer e content creator. La percentuale di chi indica i social, 24% la media, sale infatti addirittura al 42% nella fascia tra i 25 e i 34 anni, e Tiktok si dimostra decisamente popolare tra i giovanissimi, salendo dalla media dell’8% nel sondaggio al 22%. In generale, comunque, il canale social più utilizzato è Instagram al 19%.

IDENTIKIT DI CHI SCEGLIE L’AGENZIA

Anche nella scelta di come prenotare il comportamento si dimostra multicanale, con i siti di comparazione prezzi online al 60%, 47% quelli di hotel e vettori. L’agenzia di viaggi totalizza il 22% (11 milioni di italiani in valore assoluto) e viene preferita per cercare un servizio consulenza, il valore aggiunto, la soluzione migliore. Nel 29% dei casi si tratta di early booker, il 24% ha 45-54 anni, il 26% ha fatto una sola vacanza all’estero negli ultimi 12 mesi e – dato che fa riflettere – il 20% lo fa perché è alla ricerca di esperienze da poter esibire sui propri social media.

Quando si prenota? Sono 11 milioni (22%) gli italiani che tendono a prenotare con più di 3 mesi di anticipo, cui si aggiunge un 44% che lo fa da uno a tre mesi. Chi aspetta magari il last minute ed è un late booker arriva a meno di un mese dalla partenza, al 24%.

L’ANALISI BLUVACANZE

L’Osservatorio Bluvacanze integra queste informazioni e mostra un incremento delle prenotazioni del 50% sui periodi di Natale e Capodanno con un panel di destinazioni che vira sul lungo raggio e viaggi importanti come gli Stati Uniti, l’Oceano Indiano con le Maldive, i Caraibi e le crociere, sempre in auge nelle preferenze. In agenzia di viaggi sta cambiando il cliente: con un prevalente orientamento a itinerari di lungo raggio e articolati.

Anche la tendenza per la stagione Summer 2025 conferma l’advance booking, con un +25% rispetto a quest’anno.

Inoltre, il dialogo tra digitale e punto vendita fisico è un must. «L’infrastruttura digitale che stiamo implementando ci insegna a profilare meglio il cliente e a conoscere comportamenti peculiari: il consumatore che proviene dai touchpoint digitali stabilisce una relazione con l’agenzia sul territorio ad alta frequenza – osserva Marco Orlandi, chief digital experience officer del Gruppo Bluvacanze – E oltre a essere un viaggiatore con un valore medio di pratica più elevato, richiede valore aggiunto: consulenza, assistenza h24, fidelizzazione, ingaggio con promozioni commerciali mirate. Fattori questi che ci spingono a perfezionare il percorso di digitalizzazione intrapreso allo scopo di intercettare nuovi target e giovani generazioni, facendole incontrare con la competenza dei professionisti nei punti vendita in tutta Italia».