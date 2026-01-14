Viaggi annullati, Ectaa introduce la protezione Tgg

Meccanismi di protezione finanziaria per agenzie di viaggi e tour operator che accrescerà la fiducia tra i consumatori per i servizi erogati dal turismo organizzato: è l’obiettivo primario dell’accordo stipulato tra l’Ectaa, che rappresenta oltre 80.000 adv in Europa, e Tgg – Trip Guaranty Group, azienda internazionale specializzata nell’erogazione di prodotti e servizi finanziari che consentirà agli intermediari di offrire ai clienti copertura o rimborso in caso di annullamento di un viaggio o un servizio.

Tgg metterà dunque a disposizione dei membri Ectaa un nuovo programma di rimborso che permetterà alle aziende del turismo di tutelare i propri viaggiatori in caso di cancellazione di voli e servizi a terra, consentendo al cliente stesso il riacquisto in qualsiasi momento dei biglietti aerei e dei servizi stessi come alloggi e ticket per le attrazioni.

Si tratta di fatto di un importante servizio a valore aggiunto progettato per migliorare la qualità dei prodotti e garantire una maggiore tutela dei consumatori sia sul fronte outbound che inbound.

«In un periodo di mercati turistici altamente competitivi, la sicurezza finanziaria per i viaggiatori è diventata una richiesta centrale – ha spiegato Eric Dresin, segretario generale Ectaa – L’accordo con Tgg aiuterà i nostri membri a offrire ai propri clienti garanzie finanziarie più forti e affidabili nei diversi mercati europei».

Da parte sua, Mor Papkin, ceo di Tgg – Trip Guaranty Group, ha aggiunto: «Offriremo ai membri Ectaa l’accesso a una protezione finanziaria su misura per le esigenze del viaggio moderno. La soluzione garantisce tranquillità al momento della prenotazione, rafforza la fiducia tra agenti di viaggi e clienti, aumenta la sicurezza nelle prenotazioni, apre nuovi canali di ricavo per adv e tour operator e favorisce la crescita a lungo termine grazie all’aumento della soddisfazione dei viaggiatori».