Viaggi consapevoli, Omio: «Se i treni battono gli aerei»

Ci sono tratte dove autobus e treni sono più ecosostenibili e anche più veloci dell’aereo. Omio, la piattaforma per le offerte di viaggi su strada, ha analizzato le tratte più popolari dell’estate, partendo da una considerazione: anche il viaggio influisce sul successo della vacanza.

Se nel 2022 le lunghe attese in aeroporto e bagagli smarriti hanno influito sull’umore dei viaggiatori, nel 2023 Omio ha pensato di ovviare fornendo informazioni per prendere decisioni più consapevoli e in linea con le proprie esigenze.

Quali sono gli itinerari più popolari d’Europa? Quali mezzi sono più adatti? Attraverso una classifica realizzata di recente, la piattaforma ha indicato quali sono le tratte dove i viaggiatori europei possono raggiungere la destinazione più velocemente via terra che in aereo. Oltre al tempo di volo, occorre infatti considerare anche i tempi di check in: il percorso dall’aeroporto al centro della città può infatti richiedere parecchio tempo a seconda delle destinazioni.

DOVE VINCE IL TRENO. Sulla Parigi-Bruxelles, i viaggiatori risparmieranno tempo preferendo il treno all’aereo. Considerando il tempo impiegato per il check in e il tempo di trasferimento verso il centro città, chi viaggia in aereo impiega 2 ore e 22 minuti (142 minuti) in più per raggiungere il centro città rispetto a chi usa il treno. Per andare da Londra a Bruxelles in treno ci vogliono circa 2 ore (128 minuti) mentre il viaggio in aereo al centro città dura quasi 4 ore (un risparmio di 104 minuti) e sulla tratta Rotterdam-Bruxelles, chi viaggia in treno risparmia 83 minuti rispetto al viaggio in aereo.

Le principali tratte domestiche in Europa in cui il treno batte l’aereo in termini velocità sono Roma-Firenze (i viaggiatori arrivano a destinazione con 79 minuti di anticipo in treno), Parigi-Lione (più veloce di 77 minuti rispetto all’aereo) e Madrid-Barcellona (quasi un’ora più veloce, 56 minuti). In confronto, il percorso in treno più veloce al mondo all’interno dello stesso paese è da New York a Washington: qui i viaggiatori risparmiano quasi un’ora e mezza di tempo (84 minuti). rispetto al treno.

DOVE L’AEREO BATTE IL TRENO. Su alcune tratte domestiche, il viaggio in aereo è più veloce che via terra: In Germania, ad esempio, tra Monaco e Berlino, i viaggiatori raggiungono il rispettivo centro città più velocemente volando. Se un viaggio in treno seguito da un tragitto in tram o autobus fino al centro della capitale tedesca dura circa 4 ore e 20 minuti, in aereo ci vogliono circa 3 ore e 40 minuti, anche con tempi di attesa più lunghi al check in (90 minuti) e trasferimento verso la città: quindi il treno impiega circa mezz’ora in più.

Sulle tratte Lisbona-Porto e Zurigo-Ginevra, i viaggiatori risparmiano poco meno di un quarto d’ora prendendo l’aereo anziché il treno (13 minuti).

Nelle tratte internazionali e transfrontaliere, come tra Varsavia e Berlino (qui i viaggiatori impiegano 8 ore per il viaggio in treno, quasi 4 in più rispetto all’aereo), Copenaghen e Berlino (in questo caso il treno è più lento di 225 minuti) e Berlino e Amsterdam (l’aereo è più veloce di 127 minuti) i viaggi in treno sono meno veloci. Anche sulla tratta Praga -Budapest, i viaggiatori risparmiano 199 minuti prendendo l’aereo.

MAGGIORI RISPARMI DI CO₂. Secondo Omio viaggiare via terra – anche se talvolta richiede più tempo, può essere più rilassante, confortevole e piacevole. E poi c’è il fattore sostenibilità: rispetto ai viaggi in aereo, quelli in autobus e in treno producono tra il 70 e l’88% in meno di Co₂ sulle tratte prese in analisi. Chi viaggia in treno risparmia in emissioni in particolar modo sulla tratta da Rotterdam a Bruxelles, dove viene emesso solo il 12,38% delle emissioni del volo. Anche viaggiare in treno o autobus da Praga a Budapest o da Madrid a Barcellona è particolarmente ecologico (circa il 16% ciascuno). In termini relativi, si risparmia meno Co₂ da Zurigo a Parigi (“solo” il 69,2%).