Viaggi d’affari, Aci blueteam lancia la piattaforma Wonderblue

Prenotazioni sempre più rapide per il business travel: è questa la missione che Aci blueteam affida a Wonderblue, la nuova identità della piattaforma smart pensata per rispondere a esigenze organizzative specifiche e completare l’offerta digitale a disposizione delle aziende.

Wonderblue si propone come uno strumento immediato, intuitivo e progettato per garantire semplicità d’uso e soprattutto rapidità nelle prenotazioni. Wonderblue nasce dal rebranding della piattaforma Wondermiles, evoluta attraverso un importante percorso di integrazione e personalizzazione tecnologica.

Con questo lancio, quella che è una delle principali travel management company italiane, prosegue il proprio percorso di evoluzione tecnologica annunciato in occasione della seconda edizione della Travel Manager Academy, l’evento dedicato al business travel durante il quale è stata presentata la nuova release della piattaforma proprietaria BTTool, dedicata alla gestione integrata e strutturata dei processi di viaggio. Un progetto che conferma la strategia di innovazione digitale di Aci blueteam e che oggi si rafforza con l’introduzione di questo strumento rinnovato.

«Con il lancio di Wonderblue – commenta Paolo Bertola, direttore commerciale di Aci blueteam – ampliamo ulteriormente il perimetro della nostra offerta tecnologica, dando continuità al percorso avviato con la nuova release di BTTool. Oggi mettiamo a disposizione delle aziende due soluzioni progettate per rispondere a esigenze diverse, rafforzando la nostra capacità di accompagnare organizzazioni con modelli e processi di viaggio molto differenti tra loro».