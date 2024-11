Viaggi d’affari, Aeroitalia sigla una partnership strategica con Amadeus

Strategica partnership di Aeroitalia con Amadeus: il vettore adotterà Amadeus Ticket Server per diversificare il proprio portafoglio distributivo e rispondere alle esigenze dei viaggiatori aziendali del suo network in espansione. La nuova strategia permetterà di ampliare le opportunità di codeshare e le partnership interlining.

Nell’ambito della sua rapida espansione dal principale hub di Roma Fiumicino, la compagnia aerea intende trarre vantaggio dalla distribuzione attraverso Amadeus Travel Platform, permettendogli di migliorare la connettività e ampliare il raggio d’azione del carrier mediante nuove capacità di interlining e codeshare.

Il nuovo accordo di distribuzione con Amadeus è rivolto al mercato dei viaggi d’affari in Italia e Romania. I contenuti e i prezzi del sito di Aeroitalia sono ora disponibili nel canale di prenotazione utilizzato dalle agenzie di viaggi.

Krassimir Tanev, cco di Aeroitalia, ha così spiegato l’importante partnership : «Nel nostro percorso di espansione della rete di rotte in Italia, inclusi i mercati della Sardegna e della Sicilia, e nel rafforzamento della nostra presenza in Europa, stiamo collaborando con Amadeus per accelerare la nostra strategia dedicata ai clienti aziendali. Aeroitalia è impegnata a offrire servizi ad alta frequenza a tariffe competitive e siamo lieti di annunciare il successo del lancio di questo nuovo accordo».

Da parte sua Ernest Roda, svp commercial Western Europe di Amadeus, ha dichiarato: «La decisione di Aeroitalia di adottare Amadeus Travel Platform testimonia quanto sia ampia e completa la gamma di tecnologie che possiamo offrire ai clienti delle compagnie aeree in base all’evoluzione delle esigenze dei vettori. Grazie a questo passo, Aeroitalia potrà trasformarsi in un ticketing carrier e potrà beneficiare per la prima volta di partnership interline e codeshare attraverso Amadeus Travel Platform. Ciò si concretizzerà in una maggiore offerta sia per le agenzie di viaggio che per i viaggiatori in Italia e non solo».