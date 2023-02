Viaggi d’affari, Air France-Klm adotta l’innovativa T-Roi Calcultor

La sfida è ambiziosa e stimolante; valutare il ritorno economico-finanziario degli investimenti di un’azienda e dei costi delle trasferte di lavoro analizzando i benefici tangibili, ma anche quelli intangibili e difficilmente misurabili.

Tutto questo, in breve, è la soluzione T-Roi Calculator – realizzata dai fondatori di Travel for Business, da Validata e dall’ingegnere Guido Savio – che la compagnia aerea Air France-Klm ha deciso di adottare e promuovere presso le aziende partner.

L’applicazione, grazie a un algoritmo proprietario, riesce a valutare il ritorno economico-finanziario dagli investimenti (previsionali) e dai costi (consuntivi) per le trasferte di lavoro e calcola il budget da investire considerando la quantità di risorse necessarie interne ed esterne all’azienda.

«Per noi T-Roi Calculator è una applicazione innovativa e unica nel panorama internazionale del Business Travel Management poiché consente alle aziende di misurare la produttività e le opportunità generate dal viaggio d’affari e di approfondire l’interazione tra business e travel – sottolinea Fabio Andaloro, direttore vendite Air France-Klm in Italia – La soluzione offre anche funzionalità per la valutazione dei maggiori benefici derivanti dalla scelta di una classe tariffaria o nella logica di valutazione della travel policy, aiutandoci ad illustrare la nostra offerta e i benefit che Air France-Klm possono da sempre offrire alle aziende per i loro viaggi».

T-Roi Calculagtor è stato progettato in base a principi di privacy by design ed è offerto nelle versioni Basic, Intermediate ed Enhanced, caratterizzate per tipologie di viaggio, per le funzionalità a supporto dell’utilizzo e dal numero di indicatori predefiniti.

Un’applicazione, quindi, che punta a restituire un nuovo modello di misurabilità degli investimenti e dei costi per i viaggi d’affari delle aziende puntando sulla semplicità d’utilizzo, la concreta valutazione dei dati e un impatto immediato sulle misurazioni del valore generato. Vengono valutati così anche i benefici tangibili derivanti da un business travel come incremento del fatturato, riduzione di costi, incremento dell’employee retantion, quality e sustainability compliance ma, anche, benefici intangibili quali motivazione del personale in trasferta, opportunità di networking ed elaborazione di nuove idee.

Per Andaloro, inoltre, «questa applicazione ci aiuta a rispondere a domande quali: Come generare valore da una corretta e completa valutazione dei benefici derivanti da viaggi di lavoro? Come individuare tutti i benefici, o i rischi, generati da una trasferta? Come valutare l’opportunità d’un investimento in business travel e come realizzarlo o valorizzarlo?».

«In periodi di aumentata rischiosità e di scarsezza di risorse, T-Roi Calculator dimensiona il budget del business travel investibile e ne orienta l’impiego supportando il decisore aziendale in un processo consapevole e accurato; pertanto, autorevole e finanziariamente giustificato», ricorda Rosemarie Caglia, ceo di Travel for Business.

«Siamo felici che per i propri clienti Air France e Klm abbiano trovato particolarmente interessante la possibilità di misurare anche benefici intangibili quali la motivazione del personale in trasferta, le opportunità di networking e lo sviluppo di nuove idee, benefici che pure creano vantaggi competitivi. Una soluzione davvero completa offerta dal nostro applicativo, che offrirà sicuri vantaggi per le aziende, per i dipartimenti HR e per gli stessi viaggiatori», ha aggiunto Fausto Berti, ceo di Validata.