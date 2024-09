Viaggi d’affari in crescita ad agosto: i dati del Business Travel Trend

Sono stati pubblicati i dati del Business Travel Trend di Uvet, in collaborazione con il Centro Studi Promotor, relativi al mese di agosto.

Nel mese scorso, i viaggi d’affari segnano un indice pari a 104, di ben otto punti superiore sia rispetto a luglio che al progressivo dell’anno. Le transazioni a 86 registrano sei punti in più rispetto a luglio e un valore superiore di otto punti se confrontato al dato progressivo. L’indice di spesa media aumenta di un punto sul mese precedente (121 vs 120) e registra tre punti in meno sul progressivo, sottolineando comunque un quadro di stabilizzazione dei prezzi medi.

Nella suddivisione fra comparti i voli registrano un valore di 94 (in crescita di 11 punti rispetto a luglio) e di 77 in transazioni (+6 rispetto a luglio). Da segnalare una continua crescita della parte car rental su luglio sia in transazioni (163 vs 130) che in travel value (185 vs 144). Il settore dell’hospitality registra un dato di 90 punti in transazioni (95 a luglio) e 110 in valore in linea con il progressivo annuo, ma in leggera flessione rispetto al mese precedente.

La parte rail (65 in transazioni, 71 in travel value) è in linea con il mese precedente, ma registra una leggera flessione con il progress dell’anno (70 in transazioni e 76 in travel value). Positivo il dato sui flussi: le trasferte domestiche sono a quota 103, nel resto d’Europa a 105 e per i viaggi intercontinentali salgono a 104.