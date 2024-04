Viaggi d’affari, in discesa il Business Travel Trend di marzo

Il Gruppo Uvet ha comunicato i dati relativi al mese di marzo 2024 del Business Travel Trend, indice mensile sui dati dei viaggi d’affari in Italia realizzato con il Centro Studi Promotor (Csp) attraverso un campione rappresentativo delle più importanti aziende che operano nei più svariati settori dell’economia italiana.

Dopo il trend positivo dei viaggi d’affari evidenziato in questi mesi, a marzo l’indice registra rispetto a febbraio 8 punti in meno in volume (89 vs 97) e 3 punti in meno in transazioni (73 vs 76). La spesa media si attesta su valori più vicini al periodo pre-pandemia (122 vs 128).

A marzo il travel value dei voli è 79 (vs 84 di febbraio), mentre ritorna a crescere il settore del car rental a 118 (vs 116 di febbraio).

Il settore alberghiero registra un netto calo con 107 (vs 121). Anche nella parte rail si ha un calo di circa 3 punti attestandosi a 72. Per quanto riguarda le transazioni si rileva una decrescita a marzo con la parte voli a 68 (vs 71), il rail a 66 (vs 69) e il car rental a 87 (vs 88). L’unica stabile rimane la parte hotel. Le trasferte domestiche sono a 93, nel resto d’Europa salgono a 84 e 89 l’intercontinentale.

L’indice di Uvet Global Business Travel si rapporta alla corrispondente estrazione dati del 2019 considerando quest’ultima sempre a base 100. L’attribuzione 100 ai dati 2019 rappresenta un punto di partenza convenzionale, una sorta di unità di misura per esprimere gli andamenti mensili attuali e per il prossimo futuro.