Viaggi d’affari, l’Ai di Sap Concur semplifica prenotazioni e note spese

Nella gestione dei viaggi aziendali e delle note spese, il vero problema non è la mancanza di strumenti, ma la frammentazione dei processi, tra attività manuali, controlli ripetuti e passaggi tra piattaforme diverse. È su questo punto che interviene oggi l’intelligenza artificiale.

In occasione di Sap Concur Fusion 2026, Sap Concur ha presentato nuove innovazioni che integrano l’Ai direttamente negli strumenti di lavoro quotidiani, con l’obiettivo di semplificare le operazioni, migliorare la qualità dei dati e rafforzare il controllo su costi e compliance.

Al centro degli annunci c’è l’integrazione tra Joule, l’assistente Ai di Sap, e Microsoft 365 Copilot. I dipendenti possono gestire attività come la creazione e l’invio delle note spese, il caricamento delle ricevute, la verifica delle policy o la prenotazione dei viaggi senza uscire dalle applicazioni che utilizzano ogni giorno. Questo consente di eliminare interruzioni operative e rendere i processi più fluidi, mantenendo coerenza e conformità.

A questa integrazione si affianca l’evoluzione dei Joule Agents, progettati per automatizzare le attività più ripetitive e migliorare l’accuratezza dei processi. L’Expense Automation Agent agisce come un assistente virtuale che crea automaticamente le note spese, aggiunge le transazioni e compila i campi sulla base del contesto e della cronologia dell’utente. Il dipendente deve solo verificare e confermare.

Parallelamente, l’Expense Pre-Submit Audit Agent introduce controlli intelligenti già nelle prime fasi del processo, segnalando eventuali discrepanze prima dell’invio. Basato su anni di esperienza nei processi di audit delle spese, questo approccio consente di ridurre errori, velocizzare i rimborsi e rafforzare la compliance. Anche la raccolta delle ricevute viene semplificata, grazie a nuove modalità di acquisizione che permettono di inviarle in modo immediato, riducendo attività manuali e rischio di perdita dei documenti.

«Se un processo richiede troppi passaggi, le persone lo aggirano», ha commentato Andrea Piccinelli, head of Sap Concur Italia. «Il valore dell’intelligenza artificiale sta nel togliere complessità e rendere i flussi naturali. Quando i sistemi lavorano in modo coerente e automatico, migliorano sia l’esperienza delle persone sia il controllo per l’azienda».

Accanto ai processi di spesa, Sap Concur estende l’uso dell’intelligenza artificiale anche alla pianificazione dei viaggi. Grazie all’integrazione tra Joule e Sap Sales Cloud, i team commerciali possono organizzare le trasferte legate agli incontri con i clienti direttamente all’interno dei propri flussi di lavoro. Il sistema riconosce il contesto della visita e propone automaticamente opzioni di viaggio coerenti con le preferenze e le policy aziendali, eliminando la necessità di gestire processi separati.

Anche l’esperienza del viaggiatore evolve. Concur Travel amplia le funzionalità di prenotazione, inclusa la gestione dei viaggi per ospiti, mentre TripIt by Sap Concur introduce nuove capacità intelligenti che permettono di trasformare automaticamente documenti, ricevute o conferme in itinerari strutturati.