Viaggi d’affari, ora easyJet lancia Plus for Business

Un programma che permette alle aziende di acquistare, gestire e ottenere sconti su numerosi abbonamenti per i dipendenti. easyJet lancia easyJet Plus for Business e offre l’opportunità di accedere a una serie di vantaggi esclusivi per i viaggi di lavoro.

In una sezione dedicata sul portale plus.easyjet.com, le imprese possono comprare fino a 250 abbonamenti in un’unica soluzione. Inoltre, è stato introdotto un programma di sconti che prevede un abbonamento gratuito per ogni 10 acquistati. Il costo dell’abbonamento è di 298 euro all’anno a persona.

easyJet Plus offre ai clienti una vasta gamma di vantaggi, come il deposito bagagli dedicato, l’imbarco prioritario, i posti premium, l’accesso al controllo di sicurezza Fast Track in aeroporti selezionati e la possibilità di anticipare gratuitamente il volo di ritorno.

«Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per offrire ai nostri clienti business più scelta e un grande valore – sottolinea James Marchant, head of business development di easyJet – Con il lancio di easyJet Plus for Business rendiamo ancora più semplice per le aziende e per chi viaggia frequentemente per lavoro usufruire dei vantaggi della nostra offerta, gestire gli abbonamenti e accedere alla flessibilità di cui hanno bisogno».