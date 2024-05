Viaggi di gruppo per Millennial: il ritorno italiano di Huakai

Dopo aver superato i 10.000 viaggiatori in Spagna, la travel tech specializzata nei viaggi di gruppo per Millennial Huakai – fondata nel 2019 dai trentenni Roberto Castelli e Fernando Cerro – riparte in Italia con l’obiettivo di replicare i risultati raggiunti nella Penisola iberica

«Da anni organizziamo viaggi di gruppo in tutto il mondo nella fascia di età 25-45, un’esperienza preziosa che ci ha permesso di diventare leader nel mercato spagnolo in pochissimo tempo – afferma Fernando Cerro, cofounder di Huakai – Oggi, guardando al mercato italiano, siamo sicuri di poter sfruttare il nostro know how per colmare alcune lacune dei player del settore».

Sono in aumento i giovani che ricercano esperienze di viaggio emozionanti da condividere con un gruppo di persone affini, per età e interessi. Per questo motivo i viaggi Huakai sono organizzati in piccoli gruppi, guidati da un coordinatore esperto, che si occupa di tutta la gestione dell’itinerario. Le mete proposte sono pensate per giovani dai 25 ai 45 anni.

LA STRATEGIA PER L’ITALIA

Ci sarà Alan Barducci, imprenditore con una pluriennale esperienza nel settore travel, a guidare la strategia dell’azienda in Italia. Per Huakai, il suo arrivo rappresenta il punto di partenza di un progetto globale: trasformare la travel tech nel player di riferimento nel settore dei viaggi d’avventura per i Millennial italiani, e diventare il leader europeo in questo segmento entro il 2030.

«Sono onorato di far parte di un progetto tanto ambizioso. Non c’è nulla di più bello che visitare luoghi incredibili e scoprire culture differenti. Poterlo fare con compagni di viaggio con età e interessi simili è un valore aggiunto eccezionale. Lo scopo di Huakai è quello di riunire persone con lo stesso mood, e offrire loro la migliore esperienza di viaggio possibile», commenta Alan Barducci, country manager di Huakai per l’Italia.

LE DESTINAZIONI DELL’ESTATE 2024

Per l’Italia, Huakai conferma 11 destinazioni per i viaggi di gruppo: dalla Thailandia, dove i viaggiatori avranno l’opportunità di fare il bagno con gli elefanti e divertirsi al Full Moon Party, fino al centro e Sudamerica, con tappe in Messico, Cuba o Colombia. In Europa sarà possibile esplorare la Spagna, per godersi le calette segrete di Ibiza e Formentera a bordo di una barca a vela.

I primi “Huakaiers” italiani potranno scegliere tra queste opzioni e altre ancora, beneficiando di uno speciale prezzo di lancio.

Inoltre, Huakai prevede la possibilità di pagare in 4 rate la quota di viaggio con Scalapay, che per il lancio italiano offre uno sconto aggiuntivo quando utilizzato come metodo di pagamento.

SOSTENIBILITÀ ED ESPERIENZA

L’azienda punta sulla figura del coordinatore di viaggio con una profonda esperienza nella gestione delle dinamiche interpersonali di gruppo e un approccio carbon neutral.

«I nostri coordinatori di viaggio sono altamente preparati da Huakai e partecipano attivamente a tutti gli aspetti del viaggio, studiando e conoscendo l’itinerario, le possibili visite e le attività che si possono svolgere in ogni Paese. Per i capigruppo Huakai, coordinare un viaggio è un vero e proprio lavoro, che svolgono durante tutto l’anno o stagionalmente, a seconda delle preferenze. Questo ci permette di evitare gestioni improvvisate, che possono compromettere il viaggio e peggiorare l’esperienza dei nostri clienti – afferma Roberto Castelli, cofounder di Huakai – In molte agenzie del settore in Italia questo non accade e, purtroppo, il coordinatore è visto come un viaggiatore in più, che riceve soltanto un rimborso spese e il viaggio gratis. In questo modo, la tentazione di divertirsi e “dimenticare” i viaggiatori è dietro l’angolo».

Huakai dedica inoltre attenzione all’impatto ambientale dei propri tour, incoraggiando una cultura del rispetto verso la natura, le comunità locali e le meraviglie turistiche che si incontrano lungo il percorso. In particolare, calcola le emissioni di Co2 generate per ogni viaggio, che vengono compensate investendo l’equivalente in progetti di riforestazione e di generazione di energia pulita.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Huakai