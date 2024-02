Viaggi, Expedia TAAP lancia nuove funzioni rivoluzionarie per le adv

Quali sono le novità in arrivo?

Expedia TAAP, il programma speciale per agenzie di viaggi, si prepara a un anno entusiasmante dopo un periodo di successi e di crescita. La società guarda al futuro e sta per svelare una serie di nuovi prodotti e miglioramenti, estendendo a nuovi mercati il proprio raggio di azione. Grazie a questi miglioramenti, gli agenti potranno acquisire e mantenere clienti in maniera ancora più efficiente.

Expedia TAAP è una piattaforma che punta all’innovazione, e ha come obiettivo principale quello di perfezionare l’intera esperienza di prenotazione degli agenti di viaggi. A breve, Expedia TAAP introdurrà una nuova esperienza di prenotazione delle strutture. Cercare e prenotare strutture sarà ancora più semplice, e gli agenti di viaggi potranno risparmiare tempo nel trovare le opzioni ideali per i loro clienti e offrire loro un servizio migliore. In generale, la società punta a migliorare ogni aspetto di questo processo, per aumentare la produttività degli agenti di viaggi.

Tendenze in Italia e non solo

L’Italia è un mercato fondamentale per Expedia TAAP, il primo in cui la società ha iniziato a promuovere la propria piattaforma tra gli agenti di viaggi e i tour operator. Nel corso degli anni, Expedia TAAP ha continuato a investire in questo mercato e a dargli priorità, migliorando sia i servizi per i propri agenti sia l’esperienza generale relativa al prodotto. Nonostante l’espansione a livello globale, l’Italia rimane uno dei mercati principali di Expedia TAAP.

Lo scorso anno, Expedia TAAP ha osservato delle tendenze interessanti sia in Italia e sia all’estero. Una di queste riguarda l’aumento delle prenotazioni di pacchetti. Nel 2023, i pacchetti prenotati a livello mondiale hanno superato le prenotazioni solo hotel, spingendo Expedia TAAP a concentrarsi di più su questo aspetto della propria attività per intercettare la domanda crescente.

Gli agenti di viaggi dovrebbero tenere conto di questa tendenza che non accenna ad arrestarsi. I pacchetti sono una grande opportunità sia per gli agenti sia per i viaggiatori. Infatti i viaggiatori possono prenotare e gestire più prodotti insieme, risparmiando tempo e denaro. E gli agenti possono guadagnare di più con le prenotazioni di hotel all’interno di un pacchetto, offrendo ai loro clienti un servizio eccellente.