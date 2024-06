Viaggi fotografici, l’ultima trovata di Shiruq by Mappamondo

Shiruq by Mappamondo, in collaborazione con Istituto Italiano di fotografia (Iif), debutta con Reframing Traveling, la nuova linea di laboratori di fotografia on the road, che invita ad assumere uno sguardo nuovo sul viaggio, sul mondo.

«Reframing Traveling è la linea di viaggi fotografici che mancava – dichiara Francesca Lorusso, responsabile del marchio Shiruq – Si tratta di viaggi per piccoli gruppi, massimo 12 partecipanti, condotti nel tour culturale e nel percorso fotografico da Valentina Tamborra, fotoreporter, giornalista e docente di Iif, e dedicati a chi desidera abbracciare questa arte come strumento di indagine e come veicolo di espressione e di interpretazione. I tour sono adatti a tutti, indipendentemente dal livello tecnico dei partecipanti e le iscrizioni sono aperte anche a chi fotografa con lo smartphone».

Grazie all’approccio innovativo delle esperienze proposte, che unisce la conoscenza di territori, popoli e culture e l’insegnamento di tecniche e stili fotografici, si andrà alla scoperta dell’anima più autentica e profonda dei luoghi visitati. Una proposta inedita e unica. I primi due viaggi in calendario porteranno alla scoperta della Georgia, incastonata tra le montagne del Caucaso, e di Malta, gioiello del Mediterraneo.

GEORGIA, ECHI E LEGGENDE DELL’ANTICA COLCHIDE

Tour di 8 giorni in Caucaso, punto di incontro fra Europa e Asia, attraverso le fertili valli verdeggianti nel Kakheti, antiche città patrimonio Unesco come Tbilisi e Mtskheta e chiese scavate nella roccia o aggrappate ad alture scoscese. L’eco lontana delle carovane della Via della Seta e degli eserciti del Grande Gioco accompagnerà il viaggiatore in un Paese misterioso, che affonda le proprie radici nel profondo della storia cristiana. Lo sfondo è quello delle imponenti vette del Caucaso, sulle quali si stagliano località legate alle più̀ antiche storie dell’umanità – come Kutaisi, città degli Argonauti – monasteri che puntano le loro cupole al cielo e villaggi che sembrano usciti dalla matita di un illustratore.

MALTA, NELLE ISOLE DELLA LUCE

Cullate dal mare, Malta e Gozo sanno conquistare con la loro multiforme personalità, fatta di natura e storia, angoli nascosti e lati inattesi che esercitano un’incredibile forza d’attrazione. Un tour di 5 giorni rivolto agli estimatori della quinta arte, che mira alla ricerca dell’anima più profonda di questa terra, in un workshop d’eccezione ricco di esperienze: l’incontro con una storica famiglia di produttori di sale, che da cinque generazioni mantiene viva un’antica tradizione risalente ai tempi dei Fenici e dei Romani; la visita al porto di Marsaxlokk per immortalare i pescatori al rientro dalle loro uscite in barca, la cooking class di ricette tradizionali, la degustazione di vini maltesi naturali, e molto altro.

Le foto pubblicate sono state inviate dall’ufficio stampa di Shiruq by Mappamondo