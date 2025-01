Viaggi, i dieci megatrend 2025 secondo Sabre

Che cosa conta davvero per i viaggiatori quando pianificano i loro viaggi di piacere nel 2025? E quali lezioni può trarre il settore turistico? Per il secondo anno consecutivo, Sabre ha condotto un sondaggio tra i suoi membri globali per scoprire quali priorità abbiano i professionisti del turismo nel pianificare le proprie vacanze. Combinando i dati, i risultati rivelano 10 tendenze chiave che stanno plasmando il nostro modo di viaggiare.

Multi-viaggi: la maggior parte degli intervistati prevede di effettuare almeno due vacanze, con una quota significativa che ne pianifica quattro o più. Infatti, il 12% si prepara per cinque o più viaggi nel 2025, un aumento del 2% rispetto all’anno precedente. Solo il 3% delle persone ha dichiarato che non farà vacanze nel 2025, una diminuzione significativa rispetto al 9,4% del 2024.

Leadership asiatica: i viaggiatori della regione Asia-Pacifico guidano i piani di viaggio quest’anno, con un aumento del 34% nelle prenotazioni effettuate fino ad ora. «Vivere e lavorare in Asia mi offre il privilegio di viaggiare regolarmente nella regione, incontrando i nostri clienti e osservando direttamente il dinamismo straordinario della regione – ha commentato Brett Thorstad, vicepresidente vendite agenzie e distribuzione compagnie aeree, Asia-Pacifico, Sabre – È fondamentale che le agenzie, le compagnie aeree e l’intero ecosistema del turismo dispongano di una tecnologia scalabile per sfruttare al massimo questa crescente domanda di viaggi, sia per le loro attività sia per i loro clienti».

Budget Boomer: i Baby Boomer sono la generazione più incline ad aumentare il proprio budget per i viaggi. I più giovani, in particolare la Generazione Z (nati tra il 1995 e il 2012), si concentrano su opzioni economiche per massimizzare il proprio budget di viaggio, mantenendo una spesa simile o solo leggermente superiore a quella dell’anno scorso.

Avventure all’aperto: le esperienze culturali rimangono tra le preferite, con il 46% degli intervistati che classifica la visita a luoghi iconici, monumenti, musei e gallerie come la principale attività vacanziera. Tuttavia, i viaggi avventurosi stanno rapidamente guadagnando popolarità, con quasi il 30% che dà priorità alle attività all’aperto e sportive durante le vacanze.

Focus culinario: la gastronomia è un elemento centrale delle vacanze 2025 per molti intervistati. Una ricerca condotta dall’Imarc Group evidenzia il boom del turismo gastronomico, che si prevede raggiungerà i 4,2 miliardi di dollari entro il 2033, crescendo a un ritmo impressionante del 14% annuo.

Qualità delle compagnie aeree: quando si tratta di prenotare un viaggio, non sorprende che il costo, la destinazione e le attività siano le principali priorità per i viaggiatori. Tuttavia, emerge una tendenza interessante tra i viaggiatori più giovani: anche se non stanno aumentando significativamente il loro budget di viaggio per il 2025, attribuiscono grande importanza alla qualità delle compagnie aeree. Circa il 10% degli intervistati della Generazione Z ha identificato la qualità della compagnia aerea come un fattore chiave nelle proprie decisioni, con una quota significativa di viaggiatori della Generazione Y che condivide questo punto di vista. Questo focus sulla qualità delle compagnie aeree rappresenta un’opportunità per i vettori che puntano a migliorare gli standard di servizio e flotta.

Facilità di prenotazione: la semplicità nel prenotare è una considerazione fondamentale per gli intervistati. «Il viaggiatore digitale di oggi ha infinite opzioni su cosa e come prenotare – ha affermato Madhavan Kasturi, direttore globale dell’ingegneria delle soluzioni, Sabre – Tutta questa varietà può rapidamente diventare opprimente. Così come non vogliamo scorrere all’infinito tra i film su Netflix o i prodotti su Amazon, i viaggiatori vogliono avere la certezza che vengano presentate loro le migliori opzioni per le loro esigenze senza dover esaminare tutto da soli. Ora è il momento per gli agenti di viaggio di curare il viaggio perfetto. Per farlo in modo efficace, gli agenti hanno bisogno di tecnologie avanzate che permettano di filtrare la vasta gamma di opzioni e presentare le più rilevanti ai loro clienti. Per questo abbiamo sviluppato la nostra piattaforma di contenuto multicanale, progettata per risolvere la frammentazione del contenuto e consentire alle agenzie di confrontare, cercare, prenotare e gestire tutti i tipi di contenuti di viaggio con facilità».

Pianificazione anticipata: la maggior parte dei viaggiatori preferisce pianificare in anticipo, prenotando le proprie vacanze almeno tre mesi prima. Lo studio di Sabre mostra infatti che il 52% degli intervistati acquista biglietti aerei tra tre e sei mesi prima della partenza, con un aumento del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Nel frattempo, il 14% dei viaggiatori prenota con almeno sei mesi di anticipo, registrando un incremento del 4%. I dati globali di Sabre sulle prenotazioni riflettono queste tendenze, mostrando il maggiore incremento per prenotazioni effettuate con largo anticipo. In particolare, i viaggi pianificati per ottobre 2025 mostrano un notevole aumento, soprattutto tra i viaggiatori dell’Asia-Pacifico, che stanno programmando viaggi intorno alla Golden Week cinese, un periodo di festività nazionali che offre un’intera settimana di vacanza.

Viaggi in famiglia: i viaggiatori scelgono vacanze con la famiglia estesa per trascorrere del tempo di qualità insieme. Una ricerca in Asia condotta da Booking ha rilevato che il 47% delle famiglie considera il tempo trascorso insieme come il principale beneficio dei viaggi intergenerazionali.

Sostenibilità: la sostenibilità assume un’importanza crescente per i viaggiatori quando sono informati sul loro potenziale impatto ambientale. «Questi risultati hanno rivelato una verità potente: la sostenibilità conta quando è visibile. I dati evidenziano la crescente influenza delle informazioni sulla sostenibilità nelle decisioni di viaggio. Sebbene costo e convenienza siano spesso prioritari, i viaggiatori stanno diventando sempre più disposti a fare scelte più consapevoli per l’ambiente. Fornendo dati trasparenti sulle emissioni di carbonio, come nel caso del Travel Impact Model di Sabre, possiamo consentire ai viaggiatori di prendere decisioni informate che riducano il loro impatto sul pianeta. È chiaro che la sostenibilità non è più una preoccupazione di nicchia; sta diventando una considerazione generale, e abbiamo l’opportunità di guidare il cambiamento», ha commentato Jessica Matthias, direttrice senior, sostenibilità, Sabre.