Viaggi negli States, ora l’Esta ha la sua app

La U.S. Custom and Border Protection (Cbp) ha annunciato che l’Esta, l’autorizzazione elettronica per viaggiare verso gli Stati Uniti che per 40 Paesi sostituisce il visto d’ingresso, si potrà richiedere anche via app.

Fino ad ora, infatti, l’Esta (la richiesta va effettuata entro 72 ore dall’arrivo nel Paese) si poteva richiedere solo attraverso il sito web ufficiale del Cbp, che continua chiaramente a gestire le domande. Con l’Esta ci si può trattenere fino a 90 giorni per ogni soggiorno negli Usa nell’arco di due anni a partire dal momento del suo rilascio.

Attraverso l’app (disponibile in 24 lingue) gli utenti potranno richiedere l’autorizzazione di viaggio e scansionare la pagina frontale del proprio passaporto; caricare un video-selfie per confermare la propria identità; aggiungere dettagli personali e di viaggio; rispondere a un questionario; controllare la richiesta; effettuare cambi o aggiornamenti; ricevere notifiche e risparmiare tempo registrando le preferenze e i dettagli all’interno della piattaforma.

«La nuova applicazione Esta rafforza la nostra strategia rivolta alle applicazioni mobile. Sappiamo che il futuro è digitale e dobbiamo continuare a guardare avanti – ha spiegato Matthew Davies, direttore esecutivo della U.S. Custom and Border Protection per i programmi rivolti ai passeggeri e per l’ammissibilità – Continueremo a innovare e implementare tecnologie per semplificare i nostri processi e soddisfare le aspettative dei viaggiatori».