Viaggi negli Usa: “achtung” del governo tedesco

Anche se non è ancora uno sconsiglio, l’avviso pubblico diramato in Germania dal ministero degli Esteri federale (Auswärtiges Amt) ha tutta l’aria di essere un’esplicita allerta.

Si tratta di un avviso di viaggio aggiornato per gli Stati Uniti rivolto a tutti i turisti tedeschi, che devono usare la massima cautela nel muoversi all’interno degli Usa. Si chiede chiaramente di “non“ partecipare a manifestazioni che, in alcuni casi, sono sfociate in violenti scontri con le autorità competenti in materia di migrazione e sicurezza. Circoletto rosso su Minneapolis, ma il riferimento è anche per altre città degli Stati Uniti.

Si specifica che l’aggiornamento non equivale a un divieto di viaggio o a un avviso di “non viaggiare”, bensì si tratta di una “esortazione” rivolta ai i cittadini tedeschi e ai visitatori internazionali a rimanere vigili e informati durante il viaggio negli Stati Uniti.

Nell’avviso del ministero tedesco ci sono alcuni suggerimenti come: fare attenzione ai propri requisiti per l’identità in diversi Stati, dove potrebbe essere richiesto di portare con sé e presentare un documento di riconoscimento; mantenere la calma e seguire le istruzioni delle forze dell’ordine e delle autorità di sicurezza in caso di sommosse.

L’avviso sottolinea che le manifestazioni negli Stati Uniti possono svilupparsi in modo rapido e imprevedibile, aumentando il rischio di improvvisi disordini o violenze.