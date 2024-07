Viaggi negli Usa: ora l’app per l’Esta parla italiano

Buone nuove per gli italiani in viaggio verso gli Stati Uniti: l’app per ottenere l’Esta, l’Electronic System for Travel Authorization, che sostituisce il visto per i viaggiatori di 40 Paesi incluso il nostro, ora è disponibile anche in lingua italiana facilitandone l’operazione di richiesta per i viaggiatori del Belpaese.

Come noto, la richiesta dell’Esta va effettuata entro 72 ore dall’arrivo nel Paese. Con l’Esta ci si può trattenere fino a 90 giorni per ogni soggiorno negli Stati Uniti nell’arco di un biennio, a partire dal momento del rilascio. Anche se la validità del documento può scadere in anticipo per vari motivi.

Le ultime previsioni di Tourism Economics indicano che si attende l’arrivo di quasi 78 milioni di visitatori negli Usa entro la fine del 2024, e si prevede che le spese dei viaggiatori internazionali aumenteranno del 74% tra il 2023 e il 2027.