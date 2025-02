Viaggi, ora Aiav integra la sua piattaforma al portale Italia.it

Una piattaforma ipertecnologica di Aiav integrata al portale Italia.it è la risposta operativa dell’associazione che rappresenta migliaia di agenti di viaggi, guidata da Fulvio Avataneo, alle esigenze sia della componente pubblica che di quella privata. È la nuova via tracciata nel corso del convegno “Turismo: una filiera chiamata Italia”, organizzato proprio da Aiav in collaborazione con Cna Turismo e Confcooperative, per favorire uno sviluppo più sostenibile del turismo, all’insegna di delocalizzazione, destagionalizzazione e supporto agli operatori.

Un’iniziativa salutata con favore da ministro del Turismo, Daniela Santanchè, che ha preso parte all’evento, accompagnata da Gianluca Caramanna, consigliere per i rapporti istituzionali del ministero «L’organizzazione di viaggi deve essere prerogativa di professionisti qualificati. Fondamentale la regolamentazione del direttore tecnico e l’aggiornamento delle norme sui pacchetti turistici, per garantire più tutele agli agenti di viaggi. L’impegno del governo e del Parlamento prosegue, con l’obiettivo di sostenere il turismo e assicurare una crescita stabile del settore, riconoscendo il ruolo strategico dei professionisti del viaggio».

Negli ultimi anni, Cna Turismo e Confcooperative Cultura Turismo Sport hanno sviluppato centinaia di itinerari innovativi, ampliando l’offerta con proposte diversificate: dal turismo enogastronomico a quello dei cammini, passando per esperienze legate all’artigianato, al benessere, alla sostenibilità e all’inclusione sociale. E ora grazie proprio alla piattaforma tecnologica Aiav, integrata nel portale Italia.it e disponibile in sette lingue, queste proposte sono accessibili agli operatori turistici di tutto il mondo, con ampie possibilità di personalizzazione degli itinerari.

Per Marco Misischia, presidente Cna Turismo, «questa operazione è la testimonianza concreta di esperienze partecipative finalizzate ad attrarre visitatori, oltre ad essere volano per lo sviluppo del territorio. In particolare, il turismo dedicato alla scoperta dei piccoli borghi e delle loro tradizioni, si sposa perfettamente con le aspettative delle nuove generazioni, sempre più interessate a esperienze autentiche e a pratiche di slow tourism».

Anche Irene Bongiovanni, presidente di Confcooperative Cultura Turismo Sport, ha ribadito l’importanza delle cooperative come elemento chiave per arricchire l’offerta turistica. Operative in settori come ricettività, attività culturali, sport ed enogastronomia, le cooperative valorizzano il territorio e pongono le basi per uno sviluppo che guarda alla sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Le foto pubblicate sono state inviate dall’ufficio stampa di Aiav