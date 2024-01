Viaggi sicuri, estesa al 2025 la partnership tra Europ Assistance e Alpitour World

Una sinergia consolidata per viaggi sempre più sicuri, digital e con «Zero pensieri». È stata estesa fino al 2025 la partnership ventennale tra Europ Assistance e Alpitour World, per offrire servizi e soluzioni assicurative in grado di adattarsi all’evoluzione delle esigenze delle persone e di risolvere gli imprevisti che possono capitare nell’organizzazione e durante il viaggio.

La card “Zero pensieri” che Alpitour World riserva ai propri clienti include sempre la copertura in caso di annullamento, l’assistenza in viaggio, il rimborso delle spese mediche e la garanzia per il bagaglio. Con la polizza Top Booking Full i clienti possono incrementare i massimali e avere la copertura annullamento all risk, mentre con Top Booking Health aumenta ancora di più il massimale delle spese mediche, tra sei diversi livelli fino all’illimitato. L’offerta include anche le polizze Top Booking Pet, per chi viaggia in compagnia di un amico a quattrozampe, e Top Booking Covid, per ampliare ulteriormente le garanzie e proteggersi anche in caso di infezione da Covid 19.

L’estensione del sodalizio prevede, inoltre, il miglioramento degli standard qualitativi e quantitativi di servizio, anche in termini di innovazione e digitalizzazione, con l’obiettivo di fornire soluzioni sempre più orientate a soddisfare le esigenze di Alpitour World, dei suoi clienti e della rete agenziale. Per esempio, i già ridotti tempi di gestione dei rimborsi sono stati ulteriormente compressi del 30% grazie all’ottimizzazione della piattaforma web “sinistrionline” accessibile H24, 7 giorni su 7 anche dal proprio smartphone, e al team di esperti liquidatori dedicato ai clienti Alpitour World.

Grazie alla piattaforma digitale Quick Assistance di Europ Assistance, è possibile: richiedere assistenza medica da smartphone in un click, facendosi geolocalizzare in caso di necessità; chiamare la centrale operativa di Europ Assistance da ogni parte del mondo tramite connessione wifi, quindi senza costi aggiuntivi; usare whatsapp per comunicare subito con la centrale medica della compagnia consultare le condizioni di polizza immediatamente.

«Siamo felici di rafforzare la partnership che da vent’anni ci lega a un’azienda leader nel settore travel come Alpitour World – sottolinea Fabio Carsenzuola, ceo Mediterranean&Latam Region di Europ Assistance – Prenderci cura dei nostri clienti e di quelli dei nostri partner è fra le nostre priorità: per questo lavoriamo ogni giorno per ideare nuovi prodotti e soluzioni innovative in grado di semplificare la vita delle persone, consentendogli di godersi il viaggio in completa serenità».

«L’intesa ventennale con Europ Assistance è frutto di un approccio condiviso dalle due aziende – osserva Gabriele Burgio, presidente e amministratore delegato di Alpitour World – per questo siamo soddisfatti di aver trovato un nuovo accordo che ci permetterà di offrire ulteriori servizi e migliorare sia le condizioni della partnership sia quelle per i nostri clienti».