Viaggi spaziali, il debutto:

Go World pioniere in Italia

È proprio una proposta “spaziale”. Il primo pacchetto di viaggio nello spazio – commercializzato in Italia quello lanciato da Go World, gruppo di tour operator specializzati nella creazione di viaggi in tutto il mondo – infatti è stato denominato “Go Universe”. Si tratta di un tour incentrato sull’esperienza, unica al mondo, di vivere l’assenza di gravità con 3 giorni da astronauta al Kennedy Space Center di Cape Canaveral.

Il viaggio, in programma dal 18 al 26 Aprile 2023, prevede 3 giorni di vero e proprio addestramento, impartito da un team italiano di tecnici SpaceLand capitanato dall’ingegnere Carlo Viberti, famoso per essere il primo cosmonauta/ingegnere privato proposto all’inizio del millennio per un volo scientifico sulla base orbitale Mir.

La formazione culminerà con la missione su velivolo appositamente modificato per eseguire voli in gravità lunare e in assenza di gravità anche per la Nasa. Il decollo avverrà all’interno del sito protetto Nasa, dalla storica Shuttle Landing Facility utilizzata per l’atterraggio dello Space Shuttle fino a luglio 2011.

«È la prima volta che un tour operator italiano si cimenta in una proposta di questo genere – spiega Ludovico Scortichini, presidente di Go World – E l’interesse riscosso dalla missione spaziale di Richard Branson ci ha spinti a muovere i primi passi in questa direzione. Siamo onorati di aver stretto questa prestigiosa partnership con il gruppo SpaceLand, creando questa nuova e straordinaria esperienza con il team italiano che ha realizzato esperimenti in microgravità anche per scienziati vincitori del Premio Nobel per la Medicina. Si tratta a tutti gli effetti di un volo spaziale effettuato con un aereo della Nasa appositamente modificato che vola sopra gli 11mila metri, ed effettua apposite manovre per raggiungere la Zero G. Ovviamente i passeggeri non possono accedere ai comandi del velivolo, ma vivono comunque una esperienza unica. »

Scortichini aggiunge inoltre che i clienti-passeggeri interessati al tour spaziale dovranno presentare un Ecg (elettrocardiogramma) e un certificato medico di sana e robusta costituzione e che comunque, prima di iniziare le giornate di addestramento dovranno sottoporsi ad un altro Ecg per avere la massima garanzia in termini medico-sanitari.

La proposta, creata dallo staff di Go America, è consultabile al link www.goamerica.it/viaggi/go-world-universe-viaggio-nello-spazio-in-assenza-di-gravita.

Ovviamente si tratta di un viaggio d’alta gamma e non per tutti, perché il costo è di quasi 15mila euro, ma include il volo in gravità lunare e in assenza di gravità, con supporto Vip a bordo, tre giorni di addestramento al Kennedy Space Center, ingressi e visite speciali al sito di partenza delle missioni umane per la Luna, tuta e diploma di volo, pernottamento in hotel del Florida’s Space Coast, Re-Gravitation Party, trasferimenti ed escursioni in Florida; il soggiorno è interamente customizzabile, con possibilità di estensioni Stati Uniti o Caraibi.