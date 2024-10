Viaggi young, a tema e soprattutto “differenti”: l’offerta Guiness Travel

Ricco, diversificato e peculiare: è il catalogo Guiness presentato a Ttg Travel Experience a Rimini. O, meglio, i cataloghi. A presentare le novità 2025-2026 (perché «è importante guardare avanti»), Maurizio Caggianesi, direttore commerciale del tour operator, e Michele Mosca, product manager con alle spalle 35 anni di esperienza.

«La nostra caratteristica, forse un vizio – spiega Caggianesi – è quella di non aspettare le richieste ma di anticiparle, presentando le nostre proposte per quello che sarà il mercato dei viaggi organizzati. Sono tantissime le novità, ma questo non snatura il nostro prodotto che continua e continuerà a rimanere su una base solida che è il nostro modello di business: un prodotto al 100% esclusivo, sempre viaggi accompagnati dall’Italia in più di 100 Paesi del mondo. Altro fattore importante per lavorare con le agenzie è il fatto che con noi prezzo e disponibilità sono garantiti, fino ad esaurimento, naturalmente».

«Nel 2024 ci sono state destinazioni di punta: in Europa Turchia, Portogallo e Spagna, nel mondo Giappone, Stati Uniti e India. Non sono destinazioni che propone solo Guiness, ma noi cerchiamo di offrire un’alternativa differente, di alto livello, ogni anno aggiornando i programmi per avere sempre il miglior prodotto possibile».

I nuovi cataloghi hanno una validità da aprile 2025 ad aprile 2026 e in particolare 5 monografici: Cina, Giappone, Africa, Stati Uniti e Canada e Spagna e Portogallo. Inoltre, dal classico “catalogone” di oltre 500 pagine sono state estratte le proposte per le Feste. Quindi c’è un monografico sul Capodanno, uno sull’inverno e uno sulle partenze di Pasqua, periodi dell’anno fondamentali per i quali bisogna essere pronti con il prodotto.

«I cataloghi monografici – prosegue – servono anche a semplificare il lavoro dell’agenzia. Sul Capodanno quest’anno abbiamo portato avanti un progetto importante con ben 80 partenze tra Italia e Europa e mondo, quindi grandi numeri con tanti viaggi soprattutto sul prodotto mondo, con Malesia, Singapore, Dubai e Abu Dhabi, ma anche viaggi più semplici, come per esempio Praga e Berlino. Si tratta sempre di viaggi strutturati che li rendono prodotti da adv: noi dobbiamo essere partner delle agenzie e proporre viaggi che attirino la curiosità dei clienti e ci portino a essere la prima scelta. Anche le capitali europee sono pensate con questa finalità».

Un lavoro particolare è stato portato avanti anche sul prodotto “young”, una novità del 2024 che riguarda le fasce d’età molto definite: 18-35 anni o 25-45 anni: «Si tratta di viaggi esclusivi con accompagnatore dall’Italia, sempre con lo stile Guiness ma pensati per un target ben definito che, quindi, ora può organizzare i propri tour anche tramite l’agenzia, con la garanzia offerta da un tour operator di qualità. Tra i viaggi Young anche il Giappone, meta sempre più richiesta, la Cina e, per Capodanno, Madrid, Parigi, New York, Barcellona, Amsterdam, Berlino e Lisbona».

Inserite in catalogo anche le partenze tematiche in occasione di eventi speciali per cercare di avvicinare sempre di più il cliente alle tradizioni del vari Paesi, come possono essere la “Festa dei colori” in India, la fioritura dei ciliegi in Giappone, ma anche la Settimana Santa in Andalusia.

Anche se l’hub di riferimento dei viaggi Guiness è l’Aeroporto di Fiumicino, numerose sono le possibilità di avvicinamento dagli altri scali italiani. Inoltre, sul prodotto Stati Uniti, che è tutto operato con Ita, c’è una promozione valida fino al 31 dicembre che consente alle agenzie di tutta Italia di vendere allo stesso prezzo della partenza da Roma anche gli avvicinamenti, così da evitare scali all’estero per le destinazioni diverse da New York.

Notevole la disponibilità di Guiness per migliorare la vendibilità del prodotto alle agenzie, come diverse bretelle a costo fisso e garantito da tutti gli aeroporti; la polizza, compresa medico bagaglio e annullamento; la possibilità di annullamento senza penali fino a 45 giorni dalla partenza.

Importantissimo, poi, l’intervento diretto di Guiness per cause di forza maggiore che potrebbero rovinare il viaggio: «Se il cliente è andato in agenzia e ha acquistato un nostro prodotto non possiamo delegare ad altri la risoluzione dei problemi, ma dobbiamo assisterlo, anche se la responsabilità non dovrebbe essere del t.o.».