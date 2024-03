Viaggialdo stringe un accordo con Agenzia per Amica e fa focus sull’Oman

Viaggialdo, tour operator nato nel 2023 da Elisa Viaggi e specializzato in prodotti individuali e di gruppo, sigla un accordo con Agenzia per Amica, diventando ufficialmente t.o. partner del network di agenzie di viaggi.

«Stiamo vivendo una fase di crescita e il nostro obiettivo è quello di diventare sempre più una prima scelta per tutte le agenzie di viaggi. L’accordo con Agenzia per Amica rappresenta una chiara volontà di avvicinarci alla distribuzione con i nostri prodotti e le nostre competenze per portare gli italiani alla scoperta del mondo», ha commentato Marco Ghidoni, product manager area mondo di Viaggialdo.

Il t.o. continua anche a puntare molto sull’Oman dove ha attivato una collaborazione con la dmc OriginalOman, brand di Originaltour, che è l’unico operatore in loco gestito da personale italiano residente a Muscat con guide ufficiali in possesso di licenza rilasciata dal ministero del Turismo dell’Oman, e accompagnatori madrelingua italiani che affiancano le guide locali durante gli itinerari.

«Riguardo all’Oman, che per noi si posiziona come una meta chiave nella nostra programmazione, abbiamo voluto affidarci fermamente a Originaltour in virtù della sua conclamata esperienza e professionalità – conclude Ghidoni – Anche nella selezione dei nostri collaboratori operiamo pertanto in maniera mirata così da assicurare l’eccellenza al consumatore finale».