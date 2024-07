Viaggiare da pensionati: consigli pratici su come prepararsi

Viaggiare negli “anni d’argento” della nostra vita è un’opportunità per conoscere nuove culture e vedere posti che abbiamo sempre desiderato visitare. Tuttavia, per godersi ogni viaggio, vale la pena prepararsi adeguatamente. Quindi abbiamo raccolto dei suggerimenti utili, e non scontati, per viaggiare all’estero sentendoci sicuri.

– Come fare le valigie in modo efficace? Fare le valigie è una parte cruciale ma piuttosto travolgente della preparazione per qualsiasi viaggio. Pertanto, consigliamo di fare una lista delle cose essenziali per voi. Non dimenticate gli articoli fondamentali come passaporti, carte d’identità, certificati di assicurazione stampati, che, pur essendo essenziali, possono essere facilmente dimenticati

– Kit di pronto soccorso. Un kit che include garze, bende classiche ed elastiche, compresse sterili, un set di cerotti per ferite, forbici, disinfettante e guanti monouso. È anche una buona idea includere i farmaci che prendete quotidianamente, così come quelli “per ogni evenienza”

– Telefono carico. Quando si viaggia, il telefono non è solo uno strumento per contattare gli altri, ma anche per accedere al Gps e alla fotocamera

– Caricatore. È importante sapere quale tipo di presa elettrica troverete nel paese in cui viaggiate. Questo perché potreste aver bisogno di un adattatore per collegare il caricatore alla presa. È importante notare che molti telefoni (e non solo) utilizzano lo standard del cavo Usb-C. Quindi vale la pena controllare se anche il vostro telefono ha questo ingresso per il cavo di ricarica

– Powerbank. È un caricatore portatile o una batteria che non necessita di essere collegata per caricare un altro dispositivo. È bene averne una con una capacità di almeno 5000 mAh, poiché questa è la capacità minima con cui ricaricherete il telefono completamente

– Dispositivo di traduzione linguistica. Un traduttore istantaneo vi permetterà di comunicare con i locali del paese in cui viaggiate. Questi dispositivi offrono una qualità di servizio superiore rispetto alle app più comuni per telefoni. Controllate se il traduttore ha una scheda Sim integrata che fornisce connessione Internet, che è necessaria per il suo funzionamento. Vasco Translator V4 è un esempio perfetto. Infatti è un traduttore istantaneo vocale con una scheda Sim integrata con Internet illimitato in quasi 200 paesi del mondo, quindi non dovrete mai acquistare pacchetti dati o Sim estere. È anche molto facile da usare, non richiede installazioni aggiuntive e ha uno schermo grande e facile da leggere.

Come sentirsi sicuri durante un viaggio?

Sentirsi sicuri quando si viaggia è cruciale. Ecco alcuni suggerimenti:

– Prima di partire per un viaggio, è una buona idea controllare il sito web del governo per vedere se ci sono regolamenti speciali da osservare in un determinato paese. Si possono anche verificare se è sicuro viaggiare in quel paese in quel periodo

– Scaricare mappe offline della zona in cui state andando. Questo può essere fatto, ad esempio, nell’applicazione Google Maps. È utile se andate in un luogo dove Internet funziona molto lentamente o dovete pagare molto per i dati cellulare

– Se viaggiate in gruppo, fornite al coordinatore del viaggio o ad altri partecipanti il contatto di una persona in Italia che può essere raggiunta in caso di emergenze. Se viaggiate da soli, informate i vostri parenti su quale paese state visitando, quale hotel avete scelto e cosa intendete visitare. Questo li aiuterà a rispondere adeguatamente in situazioni di emergenza

– Acquistate i biglietti aerei direttamente dalla compagnia aerea. Questo perché la compagnia si assume la piena responsabilità del trasporto. Quando un volo viene improvvisamente cancellato, la compagnia vi assisterà nell’organizzazione di un volo alternativo. Quando prenotiamo un biglietto tramite un intermediario (ad es. Kiwi, Momondo) e cancellano la nostra prenotazione, purtroppo siamo lasciati in balia degli eventi

– Fate due copie del passaporto e della carta d’identità. È utile nel caso in cui perdiamo questi documenti o ci vengono rubati

– Fate una lista dei vostri contatti principali. Scrivete i numeri di emergenza, i numeri dell’ambasciata del vostro paese. È anche una buona idea avere a portata di mano il contatto di un parente che può aiutarvi rapidamente in caso di emergenza.

Occuparsi di questi punti vi farà sentire più sicuri e fiduciosi durante qualsiasi viaggio all’estero. Sapere di essere preparati per ogni eventualità vi permetterà di rilassarvi e concentrarvi sul divertimento e la scoperta di nuove culture.

– Assicurazione – certezza prima di tutto. Prima di viaggiare all’estero, è una buona idea acquistare un’assicurazione di viaggio. Assicuratevi che la polizza copra spese mediche, fornisca assistenza in caso di furto, perdita di bagagli o cambi di programma

– Ecco cos’altro potrebbe essere utile: Tessera Ehic. Questa è una tessera rilasciata dal Sistema Sanitario Nazionale che vi dà diritto a ricevere assistenza sanitaria nei paesi dell’Ue alle stesse condizioni dei residenti locali. Fuori dall’Ue, l’importo minimo dell’assicurazione è di 50.000 dollari, e negli Stati Uniti è di 250.000 dollari. Dovreste scegliere un’assicurazione per questi importi perché l’assistenza medica in alcuni paesi non europei – e specialmente negli Stati Uniti – è costosa. Decidete di acquistare l’assicurazione da compagnie rinomate e affidabili.

Speriamo che con i nostri consigli, il vostro viaggio diventi più semplice e piacevole. Pianificate con attenzione, fate le valigie saggiamente e utilizzate gli strumenti moderni come i traduttori elettronici che semplificano la vita. Vi auguriamo che ciascuno dei vostri viaggi vi offra un’esperienza indimenticabile e rimanga nel vostro cuore per sempre!

