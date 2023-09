Viaggio in Svizzera al “Fiore di pietra”, icona di Monte Generoso

Da oltre 130 anni, in Svizzera, la ferrovia a cremagliera sale da Capolago, sul Lago di Lugano, alla vetta del Generoso a 1.704 metri di quota, percorrendo un tratto di nove chilometri attraverso un incantevole scenario alpino. Qui trovano soddisfazione sia i visitatori che desiderano semplicemente svuotare la mente con una rilassante passeggiata, sia chi ha ambizioni più sportive o chi è interessato alla storia.

Al centro di un’oasi naturalistica che si snoda sulla linea di confine svizzera, si erge imponente il Monte Generoso. In vetta, su un pianoro roccioso troneggia maestosamente il “Fiore di pietra”, nuova opera del celebre architetto Mario Botta, sulle cui vetrate si specchia un panorama mozzafiato.

Due ristoranti inondati di luce e una sala conferenze con vista panoramica offrono il quadro ideale per gustare sapori intensi, per indimenticabili feste in famiglia e straordinari eventi aziendali. Inoltre, il “Fiore di pietra” è concepito in modo tale che, tramite una parete divisoria, si può ricavare una sala separata in grado di ospitare fino a 30 persone.

Diverse le offerte per operatori e gruppi a partire da 10 persone:

Viaggio in treno elettrico a/r Capolago-Vetta

Prezzi a persona in CHF: adulti 40.80; ragazzi (6-15 anni) 20.40; bambini (0-5 anni) gratuito.

PROPOSTE TRADE 2023: treno + pranzo

Prezzi a persona in CHF, per gruppi a partire da 10 persone

Self service “Generoso”

Viaggio in treno a cremagliera + piatto a scelta della proposta del buffet + 1 bibita sfusa + 1 espresso: adulti 65.00; ragazzi (6-15 anni) 40.00; bambini (0-5 anni): viaggio in treno a cremagliera gratis e menu a scelta.

Dopo anni di chiusura riapre anche il Buffet Bellavista, il grotto dell’omonima stazione della cremagliera, che dal 1890 porta da Capolago alla Vetta. Quest’icona del turismo ticinese restituisce al Mendrisiotto, ai suoi abitanti e a tutti gli amanti del Monte Generoso un carico di emozioni, di ricordi e la bellezza di un panorama unico.

È senza dubbio il luogo ideale per una sosta dopo una passeggiata a piedi, per un pranzo con amici, per festeggiare un anniversario o per trascorrere qualche ora lontano dai ritmi frenetici della città. È possibile prenotare la location in esclusiva per eventi privati e serali.