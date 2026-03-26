Vietnam Airlines, nuovi terminal a Manila, Parigi e Francoforte

Obiettivo: ottenere le 5 stelle Skytrax entro il 2030. Per questo Vietnam Airlines ha annunciato il trasferimento delle operazioni in tre importanti hub entro la primavera: in ordine di tempo Manila, Parigi e Francoforte.

La compagnia punta a migliorare l’esperienza dei passeggeri, adottare tecnologie aeroportuali avanzate e garantire connessioni più efficienti all’interno dell’alleanza SkyTeam.

Queste novità si inseriscono in un momento di particolare rilievo e di espansione delle rotte per la compagnia che nel 2025 ha inaugurato 14 nuove rotte internazionali, tra le quali Milano e Copenhagen, mentre da giugno 2026 aprirà un nuovo collegamento da e per Amsterdam.

Fondata nel 1993, Vietnam Airlines è oggi il vettore di riferimento del Paese e un attore chiave nello sviluppo del turismo e dell’integrazione economica nei mercati globali. Nel 2025 ha festeggiato i 30 anni come compagnia di bandiera e continua a investire in modernizzazione, digitalizzazione e sostenibilità, per rafforzare il proprio ruolo di leader nel Sud-Est asiatico e ampliare la propria presenza su tutti i continenti.

I TRE HUB

Il 29 marzo Vietnam Airlines trasferirà le operazioni dal Terminal 1 al più capiente Terminal 3 dell’Aeroporto Internazionale Ninoy Aquino a Manila (Filippine), migliorando significativamente l’esperienza di viaggio grazie a una maggiore connettività, un check-in più rapido e collegamenti tra voli più agevoli per tutti i passeggeri internazionali.

A partire dal 31 marzo la compagnia sposterà le operazioni di check-in passeggeri dal Terminal 2E al Terminal 2C dell’Aeroporto Charles de Gaulle di Parigi. Il terminal, recentemente rinnovato e situato a circa 200 metri da quello precedente, offre infrastrutture moderne e una configurazione operativa più efficiente per i vettori internazionali.

Infine, il 19 maggio verranno trasferite tutte le operazioni dal Terminal 2 dell’Aeroporto di Francoforte al nuovo Terminal 3. Una struttura all’avanguardia la cui imminente apertura è prevista nel mese di aprile e che sarà dotata di self-service per il check-in di ultima generazione e di sistemi automatizzati per la consegna dei bagagli, progettati per standardizzare le operazioni a terra e ridurre i tempi di attesa.

Foto: Crediti Airbus Sas 2015, P. Masclet