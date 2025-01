Vietnam, capodanno lunare all’Ambasciata di Roma tra danze e cibo tradizionale

La Festa di Primavera per il capodanno vietnamita: musica, danze e cibo tradizionali per tutti i vietnamiti che vivono a Roma, organizzata dall’Ambasciata del Vietnam in Italia.

«Il capodanno lunare è per tutti i vietnamiti l’occasione per rivolgersi alle proprie famiglie con un augurio di serenità, felicità e fortuna». Con queste parole l’ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Vietnam in Italia, Hai Hung Duong, ha salutato l’affollata platea del Teatro Ghione in occasione delle celebrazioni del Capodanno del Serpente organizzate come di consueto dall’Ambasciata del Vietnam nel nostro Paese per permettere ai connazionali e alle famiglie vietnamite che vivono, studiano e lavorano in Italia di incontrarsi in occasione dell’amatissima Festa di Primavera.

Per celebrare la ricorrenza di Xuân Quê hương 2025 l’Ambasciata ha voluto sul palco l’ensemble di artisti dell’Hanoi College of Arts, per uno spettacolo che ha mescolato danza e musica, eseguito per la prima volta in Italia.

Canzoni tradizionali alternate a produzioni recenti interpretate da artisti vietnamiti giunti appositamente in Italia per celebrare la Festa di Primavera hanno scandito l’ora e mezza di spettacolo, molto applaudito, che ha saputo ricreare le atmosfere così caratteristiche del Paese del Sud est asiatico. Un mix tra tradizione e modernità, come quello delle canzoni Trên đỉnh Phù Vân (Sulla cima nuvolosa) dell’ensemble strumentale che si è esibito con strumenti della tradizione musicale vietnamita, o Tình ca Tây Nguyên (Canzone d’amore degli altopiani centrali) e ancora l’assolo di monocordo: Nặng tình phương Nam (Profondo amore del Sud), hanno dato prova della capacità di mescolare presente e futuro in un Paese orgoglioso della propria crescita.

«Il nostro prodotto interno lordo ha superato il 7% – ha sottolineato l’ambasciatore Hai Hung Duong, accreditato anche presso la Repubblica di Malta, la Repubblica di Cipro e la Repubblica di San Marino, nel suo discorso d’apertura – Attualmente il Vietnam sta entrando in un momento decisivo della sua storia, in cui l’obiettivo è quello di diventare un Paese ad alto reddito nel 2030, puntando a una crescita superiore all’8%».

Dando seguito così alla tradizione che vede l’Ambasciata del Vietnam in Italia organizzare ogni anno la Festa di Primavera per i vietnamiti che vivono nel nostro Paese, sono stati consegnati agli ospiti pacchi gourmet tradizionali per permettere a tutti di assaggiare anche a casa alcune prelibatezza di una cucina raffinata e gustosissima, come banh chung, mortadella vietnamita, canditi, tè.

Vietnam e Italia saranno più vicine anche grazie ai voli diretti di Vietnam Airlines in partenza a luglio, sulla Malpensa-Hanoi.