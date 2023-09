Virgin Voyages, iniezione da mezzo miliardo di dollari. E cambia il ceo

Virgin Voyages ha ottenuto un nuovo finanziamento da 550 milioni di dollari e ha annunciato le dimissioni del ceo e fondatore Tom McAlpin, continuerà a ricoprire la carica di presidente.

La carica di ceo sarà ricoperta da Nirmal Saverimuttu, che attualmente è presidente e chief experience officer della compagnia di crociere.

«Anche se mi mancherà la quotidianità, credo che sia il momento giusto per farmi da parte come ceo – ha dichiarato McAlpin – Nirmal è un grande amico e un leader esperto che vive e respira la cultura Virgin Voyages. So che aiuterà a portare questo fantastico brand e questo team a nuovi livelli e non vedo l’ora di continuare a supportare il gruppo dirigente come presidente»

I nuovi capitali in entrata consentiranno di rafforzare la posizione finanziaria del brand crocieristico, sostenendo al tempo stesso l’espansione in più mercati. Ares Management ha guidato il round di finanziamento, con il contributo degli investitori Bain Capital e Virgin Group. Un anno fa la compagnia aveva ricevuto 550 milioni di dollari in un round di finanziamento guidato da BlackRock.

Inoltre, slitta il debutto di Brilliant Lady. La compagnia di crociere ha dichiarato giovedì che la quarta nave della flotta non entrerà in servizio alla fine del 2023 a causa di “problemi imprevisti di costruzione, catena di approvvigionamento e personale”. In fase di valutazione la nuova possibile data del debutto. La nave avrebbe dovuto salpare per crociere ai Caraibi da San Juan per la stagione invernale. Gli ospiti con prenotazioni cancellate “riceveranno offerte generose insieme a vantaggi esclusivi per la nuova prenotazione e credito a bordo una volta annunciata la nuova data”, scrive in una nota Virgin Voyages.

Con Brilliant Lady in ritardo e Scarlet Lady che sarà oggetto di ristrutturazione, Virgin Voyages ha creato nuovi itinerari fino ad aprile 2025. Tra le opzioni ci sono anche crociere di riposizionamento.

Dopo il ritorno dalla stagione inaugurale in Australia, Resilient Lady salperà da Atene da maggio a luglio 2024, per poi effettuare una serie di crociere da tre a sei notti dalla Gran Bretagna in agosto e settembre. Il programma europeo di Resilient Lady comprende anche due viaggi di riposizionamento dalla città inglese di Portsmouth a Barcellona, ​​aggiungendo il Marocco tra le nuove destinazioni del brand. La La nave chiude la stagione nel Mediterraneo con un viaggio Barcellona-Atene che introduce Catania, in Sicilia, come porto di scalo. Infine, partirà per una crociera di riposizionamento di 44 notti da Atene all’Australia nell’ottobre 2024.

La stagione invernale 2023 di Valiant Lady inizierà il 29 ottobre con crociere ai Caraibi. Da gennaio a marzo 2024, la nave salperà da San Juan, seguendo gli itinerari originariamente previsti per Brilliant Lady.

Dopo il restyling, da maggio a ottobre 2024 Scarlet Lady salperà per crociere nel Mediterraneo. Il 3 novembre la nave intraprenderà un viaggio di riposizionamento di 11 notti da Barcellona a Roma. Tornerà a salpare per crociere ai Caraibi da Miami nell’inverno 2024-25.