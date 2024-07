Visit Brasil aggancia il mercato cinese con SmoothTravel (Aviareps)

Visit Brasil è il primo partner sudamericano a unirsi a SmoothTravel, la piattaforma per il turismo di Aviareps. Visit Brasil (conosciuto anche come Embratur) entra così nella struttura che mette in relazione i professionisti del turismo a livello globale con il mercato cinese, segnando una svolta significativa: si tratta, infatti, del primo ente turistico nazionale sudamericano ad aderire a SmoothTravel.

Embratur (Agenzia Brasiliana per la Promozione del Turismo Internazionale), si dedica alla pianificazione strategica, formulazione e attuazione di iniziative per promuovere a livello commerciale prodotti, servizi e offerte turistiche brasiliane in tutto il mondo.

La decisione di aderire alla piattaforma segna l’inizio di una solida partnership tra SmoothTravel e l’America Latina, consentendo alla regione di sintonizzarsi con il mercato cinese e massimizzarne il potenziale.

Marcelo Freixo, presidente di Embratur, ha dichiarato: «Questa partnership è strategica per il Brasile e intensificherà sicuramente l’impatto positivo nell’aumento del flusso di viaggiatori tra i due Paesi, favorendo significativi scambi culturali e commerciali, avvicinando ulteriormente i nostri popoli. Comprendiamo che questa partnership con SmoothTravel avviene in un momento importante per il Brasile, che sta lavorando per far avanzare le proprie relazioni con la Cina. Il collegamento turistico tra Brasile e Cina, il nostro principale partner commerciale, potrà espandersi notevolmente attraverso questa collaborazione. Il Brasile è una destinazione con una ricca diversità culturale e naturalistica ed è pronta ad accogliere i turisti cinesi».

Michael Liu, direttore di Greater China presso Aviareps, ha aggiunto: «Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Embratour sulla piattaforma SmoothTravel che, dal suo lancio, ha accolto 114 membri cinesi e oltre 40 stranieri, mostrando un’ampia varietà che abbraccia tutti gli aspetti del settore dei viaggi, inclusi Dmo, Ota, agenzie di viaggio e tour operator. Inoltre, sono stati introdotti due nuovi servizi: la traduzione del materiale promozionale e aggiornamenti settimanali nella sezione “Notizie per i membri”. Non vediamo l’ora di lavorare insieme al nostro nuovo partner e di rafforzare le relazioni turistiche tra Brasile e Cina».