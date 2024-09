Visit Brescia rinnova il consiglio d’amministrazione per il 2024-2027

Conferme e novità per Visit Brescia, la destinaton management organization che promuove il turismo di Brescia e dell’intera provincia, che ha reso noti i nomi dei membri del consiglio d’amministrazione che guiderà la società nel prossimo triennio.

L’assemblea dei soci della Camera di Commercio di Brescia ha nominato i membri del consiglio d’amministrazione. Il neoeletto Presidente Eugenio Massetti e l’ad Graziano Pennacchio, quest’ultimo al terzo mandato consecutivo, saranno affiancati dai consiglieri Barbara Chiodi, Andrea Maggioni (vice presidente) e Tiziana Porteri. Il nuovo consiglio è già al lavoro per la definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida che orienteranno l’attività 2024-2027.

LE NOVITÀ

Il direttivo è presieduto da Eugenio Massetti, imprenditore nel settore dell’editoria, presidente di Confartigianato nonché vice presidente della Camera di Commercio di Brescia, che eredita il testimone da Marco Polettini, albergatore desenzanese, presidente per due mandati da luglio 2018 a luglio 2024). La vicepresidenza è affidata ad Andrea Mattia Maggioni, coordinatore di Confesercenti Lombardia Orientale per il Lago di Garda e la Valtenesi, imprenditore del settore turistico gardesano a cui spetta inoltre la delega all’area del Lago di Garda, mentre Tiziana Porteri, imprenditrice agricola e agrituristica, sarà referente per lo sviluppo del turismo legato alla valorizzazione dei prodotti e delle eccellenze eno-agroalimentari.

LE CONFERME

Tra gli elementi di continuità con la precedente gestione spicca la conferma dell’amministratore delegato Graziano Pennacchio – albergatore camuno, vice presidente di Federalberghi Brescia, al suo terzo mandato triennale come ceo della società facente capo alla Camera di Commercio di Brescia – così come il rinnovo di Barbara Chiodi, direttrice del tour operator Brevivet, da dicembre 2017 membro di nomina da parte del Comune all’interno di Bresciatourism, poi diventata Visit Brescia.

Grazie alle azioni mirate messe in campo con lo scopo preciso di intercettare e fidelizzare specifici target di pubblico, negli ultimi anni la provincia bresciana ha conosciuto record di sviluppo turistico mai raggiunti in passato, in grado di collocarla tra le primissime destinazioni turistiche italiane, confermando l’interesse dei pubblici europei e destando, per la prima volta, l’alto gradimento anche nei target extraeuropei alto spendenti (Nord America ed Emirati Arabi, in primis).

L’obiettivo del neonato consiglio sarà confermare ed implementare i risultati raggiunti, avviando al contempo nuove prospezioni di sviluppo, in grado di rafforzare la destination reputation della città e della provincia.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, e secondo una prassi consolidata, grande importanza sarà destinata all’ascolto e al dialogo con gli operatori della filiera turistica allargata (albergatori, agenzie viaggi, consorzi territoriali, dmo, società di navigazione, associazioni di categoria, enti culturali, imprese del commercio e della ristorazione…) per la messa a punto di un programma condiviso e orientato alla costruzione di concrete opportunità commerciali per il turismo bresciano.

Per il neo presidente di Visit Brescia Eugenio Massetti: «Un incarico molto importante che mi appresto a ricoprire con massimo impegno perché il turismo rappresenta un potente volano per tutta l’economia: per le attività ricettive, i servizi e le aziende vi ruotano attorno di tutti i settori produttivi e ricettivi, come confermato dagli ultimi dati sull’indotto generato. Il turismo è un settore vincente che va gestito coordinando tutti gli attori sul campo per crescere in valore e qualità. Promuovere il turismo oggi significa sostenere un turismo autentico, sostenibile e inclusivo, capace di valorizzare le ricchezze del nostro territorio per esperienze uniche e indimenticabili a chiunque voglia scoprire la bellezza di Brescia. Il turismo è una voce fondamentale per l’economia di Brescia con eccellenze che vanno aggiungendosi alle eccellenze che già vanta la nostra provincia».

L’ad Graziano Pennacchio commenta: «Reputo doveroso indirizzare un ringraziamento alla Camera di Commercio di Brescia, e al suo presidente Roberto Saccone, e a Confcommercio per la fiducia accordata e la possibilità di questo terzo mandato. Considero i risultati raggiunti non come punti di arrivo, bensì come trampolini di lancio per fare ancora di più e sempre meglio. Per questo il prossimo triennio sarà ancor più impegnativo e presupporrà la massiccia messa in campo azioni, risorse e visione precisa»

Al ringraziamento rivolto alla Camera di Commercio, al presidente Roberto Saccone alle associazioni di categoria in particolare Confesercenti, si unisce anche il Vicepresidente con delega all’area gardesana, Andrea Mattia Maggioni: «Per la sponda bresciana del Garda, uno dei luoghi più affascinanti d’Europa, tanto è stato fatto ma altrettanto rimane da fare, grazie alla sinergia tra operatori, Enti e associazioni. Vi sono tutte le condizioni per rendere il Garda e l’intera provincia di Brescia una metà dall’appeal mondiale».

EUGENIO MASSETTI – PRESIDENTE

È presidente di Confartigianato Brescia dal 2009, presidente regionale dal 2013 nonché vice presidente nazionale vicario dal 2020 e vice presidente della Camera di Commercio di Brescia. Imprenditore nel settore dell’editoria, tipografo ed editore è titolare della “Compagnia della Stampa – Massetti Rodella editori” di Roccafranca. Dal 2014 è patron ed organizzatore di Librixia, la principale kermesse libraria culturale della città e della provincia di Brescia.

GRAZIANO PENNACCHIO – AMMINISTRATORE DELEGATO

Albergatore di Temù, è vice presidente di Federalberghi Brescia, vicepresidente di Sit – Società Impianti Turistici di Ponte di Legno e presidente di Iride Hotels, realtà che gestisce hotel e ristoranti in Alta Valle Camonica e in provincia di Trento. Da luglio 2018 è amministratore delegato di Visit Brescia (mandati 2018-2021; 2021-2024; e l’attuale 2024-2027).

ANDREA MATTIA MAGGIONI – VICEPRESIDENTE CON DELEGA ALL’AREA DEL LAGO DI GARDA

Dopo un decennio d’attività legale condotta presso Studi di Milano e Bergamo e di direzione legale di società quotate, dal 2017 è imprenditore nel settore turistico e della somministrazione. Dal 2019 è presidente di Salò Promotion, l’associazione che raggruppa 154 attività commerciali e turistiche salodiane, dal 2021 è membro del direttivo della ProLoco Città di Salò, dal 2023 è coordinatore di Confesercenti Lombardia Orientale per il Lago di Garda e la Valtenesi. Dal 2023 al 2024 rappresenta il Comune di Salò nel direttivo del Consorzio Lago di Garda Lombardia, mentre dal 2024 è delegato di presidenza per la Comunità del Garda, l’Ente Territoriale Interregionale che promuove l’implementazione e lo sviluppo dell’intera area gardesana.

BARBARA CHIODI – CONSIGLIERE

Dal 2001 al 2011 ha lavorato nella gestione della comunicazione e in progetti di cross-media per Editoriale Bresciana, azienda che edita il Giornale di Brescia. Dal 2012 è direttore di Brevivet Spa, tour operator bresciano leader nel segmento dei viaggi culturali e di turismo religioso, e delle unità locali di Brescia, Milano, Genova e Bari. Da dicembre 2017 è membro di nomina del Comune di Brescia nel consiglio di amministrazione di Bresciatourism Scrl, poi divenuta Visit Brescia.

TIZIANA PORTERI – CONSIGLIERE

Imprenditrice agricola e agrituristica, gestisce da diversi anni l’agriturismo Roccolo a Bedizzole. Dal 2018 rappresenta le aziende agrituristiche di Terranostra Brescia, l’associazione di Coldiretti che promuove il turismo di campagna di qualità, prossimità e tipicità, anche ai fini del consolidamento dei flussi turistici tramite la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari e alla creazione di esperienze turistiche a contatto con la terra e il paesaggio.

Le foto pubblicate sono state inviate dall’ufficio stampa di Visit Brescia