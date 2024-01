Visit Brescia vara il piano di promozione turistica 2024

Un progetto del valore di 2 milioni di euro per proseguire il lavoro di valorizzazione del turismo di città e provincia. Dopo un triennio 2021-2023 da record, Visit Brescia ha presentato il Piano di promozione turistica e valorizzazione territoriale-prospetto azioni 2024.

L’obiettivo è incrementare l’appeal turistico della provincia di Brescia, aumentare ulteriormente la quota di visitatori in arrivo e operare verso una maggior destagionalizzazione dei flussi, come auspicato anche ieri dal ministro del Turismo, Daniela Santanchè. Inoltre, è necessario modulare l’offerta per soddisfare le diverse aspettative dei turisti, valorizzando il made in Italy e le eccellenze enogastronomiche.

Un altro aspetto importante è quello di accompagnare le imprese nel processo di acquisizione delle competenze digitali, necessarie per rimanere competitivi in un settore a elevato tasso di innovazione ormai con un ruolo sempre più rilevante nel processo di ispirazione, prenotazione e ricerca di informazioni da parte dei turisti. Nell’ottica di intercettare sempre più potenziali turisti e target Visit Brescia ha aperto un canale Tik Tok, unica realtà turistica della provincia a veicolare contenuti sulla piattaforma, tra le più seguite in Italia nella categoria. Nel 2024 sono previsti, tra l’altro, 22 workshop in Italia e all’estero, 10 educational tour con operatori italiani ed esteri e 10 fiere in rappresentanza di tutto il territorio.

Per la stagione turistica 2024 si stima che il turista sarà propenso a premiare maggiormente le destinazioni di lungo raggio rispetto al triennio 2020-2023. Per questo, dopo aver avviato un dialogo con i due maggiori mercati alto spendenti al mondo (Nord America e Medioriente) Visit Brescia proseguirà nel solco di importanti progettualità per aumentare la quota di flussi turistici provenienti da queste aree.

Parallelamente alla promozione dell’intera gamma di attività sportive e all’aria aperta, nel 2024 sarà avviato un importante progetto di mappatura e promozione di tutti gli itinerari e sentieri cicloturistici della città e della provincia, percorribili nelle diverse stagioni dell’anno. Visit Brescia parteciperà, sul lago di Como a marzo 2024, alla terza edizione della “Borsa Internazionale dei Laghi del Nord Italia”, il principale evento trade di promozione dell’offerta turistica lacuale dei laghi del nord Italia.

«Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti nel settore del turismo nel 2023, anno che ha visto Brescia, unitamente a Bergamo, capitale italiana della cultura – commenta il presidente della Camera di Commercio, Roberto Saccone – Questi risultati sono stati raggiunti anche grazie all’impegno e alla qualità del lavoro svolto da Visit Brescia. Bisogna ora operare per il loro consolidamento e per un ulteriore salto di qualità che dipende dalla capacità di mettere a fattore comune le eccellenze e i brand del territorio».