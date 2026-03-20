Visit Detroit si affida ad Aviareps

New entry nel portfolio di Aviareps: si tratta di Visit Detroit che ha scelto l’agenzia quale responsabile stampa, trade e marketing per l’Italia.

Tutte le relazioni con il mondo del trade italiano dell’organismo di promozione di questa emergente destinazione statunitense verranno dunque gestite e sviluppate da Aviareps, che con oltre 30 anni di attività nel settore, vanta numerosi clienti tra compagnie aeree ed enti del turismo.

Da sottolineare che Visit Detroit, che rappresenta la regione composta dalle contee di Wayne, Oakland e Macomb e della città di Detroit, è stata fondata alla fine dell’800 e ha costituito il primo convention & visitors bureau nella storia turistica degli Stati Uniti. Oggi la sua strategìa è quella di promuovere nel mondo e valorizzare la dinamica cultura e la storia della regione per favorire lo sviluppo del traffico leisure e consolidare il traffico d’affari.