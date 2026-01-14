Visit Flanders: è Daniele Manetti il direttore Italia

Visit Flanders ha un nuovo direttore Italia: si tratta di Daniele Manetti, che dunque subentra a Giovanna Sainaghi appena entrata in Fto, dove si occuperà di incoming.

Il manager ha annunciato il suo nuovo incarico su LinkedIn: “Dopo aver chiuso un capitolo intenso e gratificante nella tecnologia del viaggio – scrive – mi occuperò di costruire ponti tra le destinazione, tra le culture e le persone attraverso il turismo. Le Fiandre hanno sempre rappresentato il patrimonio, l’innovazione, l’arte e la qualità della vita. Sono entusiasta di rappresentarle nel mercato italiano, lavorando con i partner, le istituzioni e le comunità”.

Manetti è reduce da quattro anni in Sojern, prima come senior sales manager destinations e poi come sales director. In precedenza è stato in Expedia, Accor e Alitalia.