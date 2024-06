Visit Malta, fam trip di un giorno per 40 agenti di viaggio

Un rapido fam trip di un giorno per 40 agenti di viaggio nell’arcipelago maltese. È quello che VisitMalta ha organizzato in collaborazione con Virtu Ferries, la compagnia di navigazione leader per i collegamenti tra Malta e Sicilia dal porto di Pozzallo.

Virtu Ferries offre corse quotidiane (da una a tre, a seconda della giornata) per il trasporto di persone a auto, con una comoda traversata della durata di 1 ora e 45 minuti.

Per la giornata sono stati organizzati e proposti tre itinerari, con focus differenti e l’obiettivo di illustrare altrettanti aspetti della destinazione. Gli agenti hanno così potuto scegliere di approfondire il tema più gradito e più interessante per il proprio tipo di clientela. La varietà di proposte ha inoltre consentito di dare spazio alla scoperta sia di Malta che di Gozo.

Questi i 3 itinerari proposti:

VALLETTA E LE TRE CITTÀ

La meraviglia di una capitale Patrimonio Unesco, city break nel cuore del Mediterraneo

All’arrivo al Grand Harbour, un comodo ascensore panoramico consente di salire direttamente dal porto agli Upper Barrakka Gardens, i maestosi giardini pubblici, punto di partenza ideale per la scoperta della capitale maltese. Il tour ha avuto inizio nel centro storico di Valletta e ha incluso la visita alla Concattedrale di San Giovanni Battista, per ammirare le opere del Caravaggio.

Il gruppo è poi salito a bordo di una dghajsa, le tradizionali imbarcazioni maltesi per il trasporto delle persone, attraversando il porto con direzione Vittoriosa per il pranzo. Nel pomeriggio divertente escursione a bordo dei rolling geeks, mini-auto elettriche dotate di sistema satellitare e audio guida, con spiegazione delle principali attrazioni della zona di Senglea, Vittoriosa e Cospicua, conosciute anche come le Tre Città. Al termine dell’escursione ritorno verso il terminal del catamarano e rientro in Sicilia.

MDINA, BUGIBBA & POPEYE VILLAGE

La bellezza incontaminata del nord di Malta è riconosciuta per essere meta ideale per il segmento famiglie

All’arrivo al porto di La Valletta, prima sosta a Mdina, l’antica capitale di Malta per un tour guidato tra i vicoli della città fortificata. Il gruppo ha poi proseguito verso la zona nord dell’isola, alla volta di Qawra: la visita a un hotel ha permesso di intercettare l’offerta di strutture ricettive ideali per le famiglie. Dopo il pranzo i partecipanti hanno visitato il Popeye Village, il famoso villaggio di Braccio di Ferro, una delle principali attrazioni per i bambini, prima del rientro a La Valletta.

GOZO, MARE E NATURA

La natura selvaggia dell’isola di Calipso per una vacanza all’insegna del relax

Per il gruppo che si è diretto a Gozo predisposto il trasferimento tramite il Gozo High Speed, motonave veloce per il solo trasporto persone, operato da Virtu Ferries, che parte ogni giorno da La Valletta. Dopo un breve collegamento di circa 45 minuti arrivo a Gozo, l’isola sorella di Malta, un tripudio di natura incontaminata. L’avventuroso tour proposto è stato condotto a bordo di jeep 4×4. Il giro ha previsto diverse pause nelle tappe iconiche dell’isola, come le saline di Xwejni, le scogliere a picco sul mare e la Cittadella di Victoria. Al termine del pranzo in un ristorante di Gozo il gruppo è poi rientrato a La Valletta per risalire a bordo del catamarano e rientrare in Sicilia.

Ester Tamasi, direttore Malta tourism authority Italia, ha sottolineato: «L’attività proposta ha permesso, da un lato, di evidenziare le potenzialità del collegamento via catamarano da Pozzallo per Malta, ideale anche per i combinati Sicilia-Malta. Dall’altro di poter focalizzare l’attenzione su aspetti meno battuti e conosciuti della destinazione, soprattutto Gozo e il nord di Malta. L’educational ha proposto anche una panoramica sulle possibilità logistiche di un territorio che si presta a essere adattabile, versatile e con molti elementi mescolabili in combinazioni differenti, per un’ottimizzazione delle tempistiche degli spostamenti in grado di lasciare maggior tempo alle visite».