Visit Usa Italy, la nuova presidente è Mia Hezi

Con una votazione telematica, l’associazione Visit Usa Italy ha eletto Mia Hezi suo nuovo presidente e conferito il mandato per il biennio 2024/2026.

Laureata a pieni voti in business marketing presso la Csun University, con oltre 30 anni di esperienza nel settore dei viaggi, Mia Hezi ha lavorato per il principale tour operator italiano Alpitour e per compagnie aeree di spicco come British Airways e Klm. Ha vissuto trascorso 6 anni California, dove ha lavorato sempre nel campo del turismo. Il nuovo presidente ha fatto parte per 4 anni del precedente consiglio di Visit Usa, ricoprendo il ruolo di responsabile delle relazioni con i soci statunitensi. Attualmente ricopre il ruolo di director of tourism, marketing and pr & deputy Gm Italy per Aviareps.

Obiettivo primario per la neo nominata quello di guidare lo sviluppo di una promozione moderna e dinamica intorno alla destinazione Stati Uniti in sinergia completa con U.S. Commercial Service del consolato Usa di Milano e The Brand Usa e generare un sempre maggiore interesse sulla destinazione.

La presidente così ha commentato la sua elezione: «Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine all’assemblea dei soci di Visit Usa Italia per la fiducia accordatami. Assumo questo incarico con grande emozione e con la ferma volontà di contribuire attivamente al successo dell’associazione. Abbiamo lavorato ad un programma concreto con una visione a lungo termine atta a migliorare la promozione di una destinazione tanto affascinante quanto complessa e ricca di aree ancora da scoprire».

Mia Hezi, in qualità di nuovo presidente, potrà contare su un board composto da professionisti provenienti da diversi settori: Francesco Paradisi Ncl, Massimo Fede Global Gsa, Caterina Berruero Ba&Ib, Aa, Massimo Mazza Tois/Yes Code, Paolo Aloe Siam Viaggi, Luigi Leone Creo Travel srl. Il board sarà affiancato anche da due special advisor: Olga Mazzoni di Thema Nuovi Mondi e Maurizio Casabianca di Going.

Tutte le risorse unite dall’impegno di guidare l’associazione Visit Usa Italy verso una crescita strategica, ampliando la sua portata, rafforzando la sua sostenibilità finanziaria, consolidando le partnership esistenti e accrescendo il coinvolgimento dei soci.