VisitItaly rafforza la partnership con il Salone internazionale Svizzero delle vacanze

Visititaly conferma la sua ventennale partnership con il Salone internazionale Svizzero delle vacanze. L’agenzia per il turismo italiano nel mondo consolida così il sodalizio, in vista dell’appuntamento, che si svolgerà dal 3 al 5 novembre 2023, con l’obiettivo di offrire opportunità di promozione e valorizzazione del turismo italiano in Svizzera. La fiera è visitata in media da oltre 20.000 persone.

Rinomato evento nel settore del turismo che si svolge annualmente a Lugano, il Salone internazionale Svizzero delle vacanze offre una piattaforma per gli operatori turistici di tutto il mondo, presentando proposte e mete agli appassionati di viaggi e vacanze. Grazie a questa collaborazione, sempre più svizzeri hanno avuto l’opportunità di visitare l’Italia, scoprendo le sue offerte turistiche.

La partnership ha quindi contribuito a incrementare il flusso turistico tra i due paesi. Grazie a iniziative congiunte, come workshop, presentazioni e promozioni mirate, Visititaly ha catturato l’attenzione degli svizzeri presentando soluzioni di viaggio personalizzate, consigliando le mete più affascinanti e creando itinerari su misura.