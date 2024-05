VisitRimini, arrivi e presenze crescono del 12%

L’anno turistico di Rimini è partito forte. Nel primo trimestre 2024 (gennaio-marzo), periodo che vede i turisti preferire location di montagna, la città romagnola ha ottenuto un +12,8% di arrivi rispetto allo stesso periodo del 2023 con un +21,7% di stranieri. In crescita anche le presenze: +12% totale sullo scorso anno (con un +14,8% riferito ai soli ospiti internazionali).

Su questi dati (fonte Trademark Italia) incide la forte crescita di febbraio (+41% di arrivi e + 25,5% di presenze), anche grazie a eventi fieristici e congressuali. Sempre nel primo trimestre gli arrivi stranieri hanno pesato per il 18,1%, mentre le presenze dall’estero valgono il 25,6% del totale: tra i Paesi di provenienza la Germania segna +60,9% di arrivi e +69,5% di presenze. Interessante anche il tasso di occupazione degli alberghi riminesi che per il primo trimestre si è stabilmente attestato oltre il 65%.

Da segnalare che – secondo quanto emerso dallo studio di Sociometrica sull’impatto della spesa turistica sull’economia del territorio – Rimini è il primo comune d’Italia per creazione di ricchezza con 1.481.114.745 euro di valore aggiunto generato dal turismo.

Il report conferma il posizionamento di Rimini come hub del turismo a 360 gradi grazie a più fattori; raggiungibilità, collegamenti con le arterie del turismo internazionale, infrastrutture, dimensione della piattaforma dell’ospitalità.

Rimini è la location di un lungo elenco di eventi che la trasformano in un “place to be” da vivere tutto l’anno e per ogni tipo di ospite, come spiega il claim della nuova campagna di promozione lanciato da VisitRimini – “Discover the city you don’t expect”.

Tra i prossimi eventi in calendario, il ritorno della Biennale del Disegno (fino al 28 luglio). In programma dal 30 maggio al 2 giugno Rimini Wellness, evento di riferimento per il settore del benessere. E ancora, Rimini si colorerà di giallo per festeggiare la tappa di arrivo del Tour de France prevista il 29 giugno.