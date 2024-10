VisitRimini in fiera per promuovere la destinazione al trade

In occasione del Ttg, VisitRimini, per l’edizione 2024, ha realizzato – in condivisione con il comune di Rimini e con il supporto di Ieg organizzatore della Fiera – un grande stand di 64 mq che nasce per essere uno strumento di promozione a 360 gradi della città, per dare il benvenuto a tutti gli operatori e raccontare le eccellenze della città.

Con il claim “Scopri la Rimini che non ti aspetti”, l’Ente propone durante la tre giorni un interessante cartellone di incontri presso lo stand. Si apre il primo giorno con un focus sulla presentazione dei nuovi pacchetti turistici. A seguire, il convegno “Turismo e Wellness: come la rigenerazione urbana trasforma il comportamento turistico e la percezione della città”, organizzato da VisitRimini con il contributo di Uni.Rimini, del Centro studi avanzati sul turismo (Cast) e della fiera RiminiWellness, poi seguirà la presentazione del nuovissimo Parco del Mare, grande progetto di riqualificazione del lungomare, che introdurrà il tema delle vacanze benessere offerte dalla cittadina.

Il secondo giorno di Fiera continuano gli incontri con focus su Velo-city 2026 – summit mondiale della ciclabilità, sarà poi la volta di Rimini come meta per matrimoni, presentata agli esperti di Italy for Weddings del Convention Bureau Italia; in programma anche la presentazione della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini durante la quale sarà raccontato il progetto Rimini doc e illustrate le ricche opportunità enogastronomiche dell‘entroterra.

Seguirà il Rimini Goodvibes travel bootcamp, seconda edizione del format live della Travel content creator Academy di @miprendoemiportovia con la collaborazione dell’agenzia di marketing HappyMinds e VisitRomagna.

Il terzo giorno tema vacanze attive con il focus sul Turismo Motorcycle: una roadmap progettuale in collaborazione con VisitRomagna e Magnetour.

VisitRimini sarà infine sponsor del Luxury event by Ttg, giunto alla sua seconda edizione, dopo il successo del 2023, l’appuntamento B2B dedicato al luxury travel.