Visti veloci, ci sarà più personale nelle ambasciate

Via libera all’aumento del personale nelle ambasciate per un rilascio dei visti più veloce. Una novità introdotta grazie a un emendamento di Gianluca Caramanna (FdI), capogruppo in commissione Attività produttive, commercio e turismo a Montecitorio.

«In questo modo avremo un ulteriore sostegno per i flussi turistici dall’estero – sottolinea il ministro del Turismo, Daniela Santanchè – Come ho più volte affermato a Baveno durante il forum internazionale, il turismo è per il governo un comparto su cui investire e soluzioni come questa contribuiranno a semplificare l’arrivo dei turisti in Italia».

«L’emendamento – spiega Caramanna – è collegato alle disposizioni per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy, con il quale si dà facoltà al ministero degli Esteri di assumere personale temporaneo a contratto nel 2024 nei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l’Italia per il rilascio dei visti».

Intanto, come anticipato dall’Agenzia di viaggi magazine, nei giorni scorsi la Cina ha annunciato che, dal primo dicembre 2023 al 30 novembre 2024, l’Italia e altri cinque Paesi saranno esentati dal visto unilaterale: gli altri cinque sono Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna e Malesia.