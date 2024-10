Viva Miches by Wyndham: l’11 dicembre apre i battenti il nuovo resort

L’appuntamento per l’apertura del nuovissimo Viva Miches by Wyndham, a Punta Esmeralda, è fissato per il prossimo 11 dicembre. Situato a Miches, a un centinaio di chilometri da Punta Cana e a 90 minuti di viaggio, il nuovo complesso fa parte della provincia del Seibo.

Suddiviso in 538 sistemazioni, Viva Miches by Wyndham vanta un’ampia offerta gastronomica con cinque ristoranti di cui uno a buffet, quattro à la carte (inclusi) e quattro bar. Diversi sono anche i servizi dedicati alle attività sportive, oltre al miniclub riservato agli ospiti più piccoli. Al nuovo resort è esteso il ricco programma di intrattenimento, il cui fiore all’occhiello è rappresentato dai party tematici Viva Vibe.

Le escursioni completano la proposta per un soggiorno che unisce relax, entertainment e la possibilità di scoprire scorci inediti e habitat incontaminati della nuova destinazione della Repubblica Dominicana: tra le proposte la visita alla Cascata Limón, alta 50 metri, abbinata all’Isola Cayo Levantado (Isola Bacardí); in alternativa quest’ultima si può raggiungere scegliendo l’escursione che conduce a Samanà. Si passa poi dalla navigazione in catamarano al tramonto nelle acque della Playa Esmeralda, allo snorkeling nello stesso tratto di costa, circondati da piscine naturali. L’entroterra di Miches è sorprendente, merita certo di essere esplorato: ad esempio durante l’escursione attraverso una piantagione di cacao biologico, proseguendo fino all’antico villaggio di pescatori di Miches. Non manca la giornata safari, organizzata a bordo di mezzi fuoristrada e la più famosa visita di Montaña Redonda che offre l’opportunità di godere di un panorama unico, che dalle colline apre l’orizzonte sulla costa atlantica. Anche l’avvistamento delle balene che transitano da gennaio a marzo a Samaná, con una visita aggiuntiva a Cayo Levantado (Isola Bacardi), si conferma un’escursione di grande fascino.

Per raggiungere il nuovo resort, Neos offre voli dai principali aeroporti italiani per La Romana a cui si affiancheranno, a partire dal 22 dicembre 2024, anche i collegamenti per Punta Cana con volo nostop, ogni domenica, da Milano Malpensa (il volo farà Milano-Punta Cana-Cartagena).

Alpitour World si occuperà anche della commercializzazione in esclusiva per il mercato italiano di Viva Miches by Wyndham con il brand Bravo.

Viva Resorts by Wyndham è una catena alberghiera caraibica che dal 1987 possiede, gestisce e commercializza resort in formula all inclusive. Apprezzata dal pubblico e dal mercato internazionale per il rapporto qualità-prezzo, offre due strutture in Messico, nella Riviera Maya, una alle Bahamas e cinque nella Repubblica Dominicana, dove l’azienda ha sede. Negli Stati Uniti ha un accordo con Wyndham, che compare anche nel logo. La componente sostenibilità è sempre più importante nelle fasi di gestione dei resort.

https://vivaresorts.com