Viva Resorts, al via i lavori per Viva Miches: nel 2025 sesta apertura in Repubblica Dominicana

Si amplia il portfolio di Viva Resorts. La catena alberghiera ha infatti annunciato ufficialmente l’avvio dei lavori per la costruzione di Viva Miches, progetto a 90 chilometri dall’aeroporto internazionale di Punta Cana, a metà strada fra Punta Cana e Bahia de Samaná. Con la new entry saliranno a 6 i resort in Repubblica Dominicana, per un totale di 9 in tutti i Caraibi.

I lavori si protrarranno per tutto il 2024 e porteranno alla realizzazione di 486 unità, 5 ristoranti, 4 piscine, quattro bar, due caffetterie e miniclub.

Dopo Bayahibe, Samaná, Puerto Plata e Cabarete, la scelta per il nuovo ingresso è ricaduta su Miches, sulla costa settentrionale, località poco conosciuta e dal grande potenziale turistico. Viva Miches avrà uno stile architettonico dal design fresco, con colori tenui, arredi esterni in midollino e camere dal gusto contemporaneo. Affacciato sul mare, con una spiaggia di 56.700 mq, offrirà ampie aree comuni, piscine d’acqua dolce e salata, ristoranti a buffet e à la carte. Si rivolgerà a vari target (solo un hotel della catena è adults only) e si proporrà anche come location per celebrare matrimoni. L’apertura è prevista nella stagione 2024-25 e successivamente al resort verrà affiancata un’altra struttura adults only, con un minor numero di camere

«Siamo felici di poter annunciare che questo progetto, cui lavoravamo da tempo, è ufficialmente avviato – commenta Amanda Santana, executive vice president sales & marketing, presente in Italia in questi giorni -. Si tratta di un grande investimento, in cui crediamo molto. Viva Miches è il frutto di un’azienda solida, che punta a crescere, e che in Repubblica Dominicana ha le sue radici e il suo core business.

Santana, una carriera di oltre trent’anni vissuta con passione all’interno di Viva Resort, aggiunge che: « Il mercato italiano per noi è molto importante, è il quinto mercato che prenota nei nostri resort, non solo in Repubblica Dominicana ma anche in Messico e a Bahamas. Anche se i costi dei voli oggi sono aumentati, gli italiani vengono numerosi nelle nostre strutture perché offriamo bellezza, divertimento e servizi con un ottimo rapporto qualità-prezzo».