Viva Resorts by Wyndham, tutti gli step della strategia green

Continua l’impegno di Viva Resorts by Wyndham nella tutela dell’ambiente. Il presupposto della catena alberghiera è sviluppare un modello di business che sia contemporaneamente profittevole e responsabile, che abbraccia la gestione di 3.163 camere, prenotabili 12 mesi l’anno.

Da anni Viva Resorts by Wyndham si sottopone ad audit che ne monitorano e valutano la gestione alberghiera. Nel tempo ha ricevuto diverse certificazioni, come, ad esempio, Cristal e Travelife. L’impegno è stato riconosciuto su piattaforme di recensioni indipendenti e da partner internazionali, fra cui i tour operator Kuoni, Tui e Alpitour. Nel 2023 quattro resort (Viva Dominicus Beach by Wyndham, Viva Dominicus Palace by Wyndham, Viva V Samaná by Wyndham, Viva Tangerine by Wyndham) hanno ottenuto il Travelife Gold e tutti e otto hanno intrapreso il Wyndham Green Program, il programma in cinque step indetto da Wyndham, partner commerciale di Viva Resorts, che vende 8.900 hotel su scala globale, analizzando chi opera in modo più efficiente attraverso iniziative eco-compatibili.

Nell’estate 2024 sono 5 gli hotel che hanno già raggiunto il livello tre, Proficient: in Repubblica Dominicana, Viva Dominicus Beach by Wyndham, Viva Dominicus Palace by Wyndham e Viva V Samaná by Wyndham. Da anni Viva Resorts by Wyndham spinge l’acceleratore della sostenibilità nell’isola, dove sorge la maggioranza delle proprie strutture, tutte alimentate da energie rinnovabili (nel caso del V Samaná, il 68% del fabbisogno energetico è fornito dal fotovoltaico).

In Messico è stato raggiunto il livello tre del protocollo, Proficient, per Viva Maya by Wyndham e Viva Azteca by Wyndham.

Nel mese di luglio inoltre è arrivato un nuovo, importante traguardo ambientale in Riviera Maya: Foundation for Environmental Education México ha assegnato la Bandiera Blu alla spiaggia di Viva Azteca by Wyndham e Viva Maya by Wyndham. I processi di analisi sono durati un anno e la certificazione ha validità luglio 2024-giugno 2025.

Il conferimento della Bandiera Blu a Playacar è un segnale importante. La spiaggia di Bayahibe, dove sono i due Viva Dominicus, era stata la prima nelle Americhe a ottenerla e questo attestato viene riconfermato da 20 anni.

I cinque step del Wyndham Green Program sono denominati Core, Essential, Proficient, Advanced ed Expert. Il primo livello consiste nel non sprecare l’acqua lavando ogni giorno lenzuola e spugne, risparmiare energia elettrica quando non si è in camera, praticare la raccolta differenziata, adottare una gestione più snella e meno burocratica, sensibilizzare staff e ospiti. Il secondo livello comporta, in aggiunta, avere un team dedicato espressamente alle pratiche della sostenibilità, l’utilizzo di miscelatori e soffioni che non disperdano acqua, aria condizionata che si attivi a camera occupata, manutenzione e prevenzione degli impianti che erogano energie, riciclo di lampadine e componenti elettronici. Il terzo livello comporta inoltre dispositivi anti spreco d’acqua nelle aree comuni, luci che si accendono in base alla rilevazione della presenza, efficientamento delle illuminazioni esterne, prodotti eco friendly per la pulizia, disponibilità di ricariche di acqua potabile.

Ma cosa significa per un hotel essere green? Non utilizzare combustibili fossili che emettono anidride carbonica, installare pannelli fotovoltaici per alimentarsi col sole, non sprecare l’acqua lavando gli asciugamani ogni giorno, non lasciare accese luci e condizionatori in assenza delle persone, realizzare la raccolta differenziata dei rifiuti, scegliere materiali che si possano riciclare, ridurre l’uso della plastica così come della carta stampata per diffondere informazioni, privilegiare fornitori locali, formare il personale, sensibilizzare gli ospiti a non sprecare e a non inquinare.

Viva Resorts by Wyndham è fautore di un modello di business circolare che consiste nel dotare i propri resort di energie rinnovabili, educare le risorse umane a cui dà lavoro, sostenere con iniziative sociali le comunità locali in cui sono ubicate le strutture, privilegiare fornitori che non implichino trasporti intercontinentali di merci, sensibilizzare i clienti a rispettare l’ambiente e minimizzare il più possibile l’impatto.

Commenta Erika Sordo, corporate director marketing and public relations Viva Resorts by Wyndham: «Crediamo davvero molto nella necessità di proteggere l’ambiente, e in particolare il mare; da due decadi ci adoperiamo in percorsi che rendano concreta la sostenibilità ambientale e sociale. Passo dopo passo, sposiamo iniziative che aspirano a coinvolgere tutti; i nostri team, le comunità locali dove operiamo, gli ospiti internazionali. Abbiamo la fortuna di vivere in luoghi meravigliosi, che attirano persone da vari continenti; è una responsabilità fare business minimizzando il più possibile l’impatto. Ci piace pensare a una catena circolare, in cui ciascuno riceve e dà».