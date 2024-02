Viva Resorts, Carniel: «Obiettivo +20% nel destination wedding»

È sul settore cosiddetto “romance”, la celebrazione di nozze in loco, proposte di matrimonio, anniversari e occasioni speciali, il focus per il 2024 di Viva Resorts by Wyndham cha punta a un incremento superiore del 20% rispetto al giro di affari realizzato nel 2019 e per questo arricchisce l’offerta di tante novità.

Le destinazioni della catena alberghiera nella Repubblica Dominicana, Messico e Bahamas, sono molto amate da Stati Uniti e Canada, i cui visitatori scelgono il Viva Dominicus Beach by Wyndham a Bayahibe, il Viva Fortuna Beach by Wyndham a Grand Bahama e i due hotel in Messico, Viva Azteca by Wyndham e Viva Maya by Wyndham, e hanno un’età compresa fra 30 e 40 anni, quasi tutti al primo matrimonio.

Gli italiani invece preferiscono i Caraibi, soprattutto per trascorrere la luna di miele, e i Viva Resorts by Wyndham della destinazione propongono pacchetti speciali con upgrade complimentary e attenzioni dedicate ed esclusive.

«Il segmento nozze è importante per noi – sottolinea Giuliana Carniel vice president sales and revenue manager Viva Resorts by Wyndham – e vogliamo continuare a svilupparlo, soprattutto in vista della prossima apertura del resort a Miches. Abbiamo assunto in sede una risorsa dedicata a questa nicchia, per offrire ai clienti il meglio dell’esperienza. Anche se la clientela italiana è generalmente più tradizionalista e preferisce celebrare il matrimonio insieme ai propri cari, il fenomeno destination wedding è in crescita: da un lato, perché i costi sono competitivi e dall’altro perché si lega all’opportunità di scoprire un territorio nuovo, vivere situazioni che solo i Caraibi possono offrire, rendendo il ricordo memorabile».

Nei pacchetti nozze sono inclusi molti servizi, come le decorazioni floreali, il sottofondo musicale, lo shooting fotografico e si dividono per tema; la formula Just Us è più intima, la formula Cheers to Forever è pensata per più invitati, inoltre, per chi non ha ancora fissato la data delle nozze, ci sono i pacchetti Proposta di Matrimonio, oppure altre formule romance che includono massaggi in coppia nelle spa e ornamenti floreali durante la cena in spiaggia. Tutti i pacchetti sono molto completi, con dettagli da personalizzare per soddisfare il desiderio di celebrazioni intime, o stravaganti, come quelle presiedute da uno sciamano organizzate presso i resort in Messico.