Viva Resorts, due soggiorni in uno con la formula “Stay 1 Play 2”

Si chiama “Stay 1 Play 2” la formula lanciata da Viva Resorts che consente agli ospiti che prenotano un soggiorno di sfruttare le infrastrutture di altre location del Gruppo senza alcun supplemento. Un’opportunità di vacanza dinamica che per il management di Viva Resorts può rappresentare per le agenzie di viaggi uno strumento di vendita ancor più efficace.

Ad esempio in Riviera Maya, scegliendo Viva Azteca by Wyndham si può usufruire anche del Viva Maya by Wyndham, che dista appena 5 minuti a piedi.

Mentre in Repubblica Dominicana, prenotando il Viva Dominicus Palace by Wyndham si acquisisce il diritto anche al Viva Dominicus Beach by Wyndham. A Bayahibe, sulla costa sud-orientale, i due resort sono adiacenti, uniti da un camminamento interno. Sempre in Repubblica Dominicana, scegliendo Viva Heavens by Wyndham si entra liberamente anche al Viva Tangerine by Wyndham.

A completare il “set” di strumenti di vendita per le adv, Viva Resorts ha predisposto altre due novità: l’estensione della formula all inclusive 24 ore su 24 e un concreto sguardo alla sostenibilità; il Gruppo Alpitour, che ha l’esclusiva commerciale per l’Italia della maggior parte degli hotel della catena, ha incaricato la società Dream&Charme di effettuare un audit in alcuni Viva Resort, per valutare se le struttura ricettiva opera in ottemperanza e in conformità ai requisiti definiti dal protocollo chiamato “Gabbiani Verdi”..