Voihotels, spinta up level: la strategia di La Riccia

Con una crescita nel volume d’affari 2025 di oltre il 10% riguardo alle stesse tipologie di prodotto, Voihotels (Gruppo Alpitour) si appresta ad affrontare la nuova stagione con l’obiettivo di consolidare il proprio posizionamento di fascia medio-alta e con una mirata diversificazione per il target delle famiglie.

Questa la roadmap illustrata da Angelo La Riccia, direttore commerciale di Voihotels: «Ci sono buone sensazioni per la prossima stagione estiva – ha dichiarato – e la nostra attenzione è rivolta anche ai mercati esteri dove lo scorso anno abbiamo realizzato soddisfacenti vendite, soprattutto in Germania, grazie ai volumi di clientela generati con i partner Der e Tui, e a seguire in Polonia, Repubblica Ceca, Francia e Svizzera, anche se questi ultimi due bacini hanno fatto segnare soprattutto prenotazioni dirette sulla nostra piattaforma online».

E per la nuova stagione La Riccia evidenzia: «Ci sono le novità di prodotto del Florio Resort di Palermo e del Voi Daniela in Puglia sulle quali Voihotels ha investito anche in termini strutturali: Il Florio, nella zona Terrasini, è gestito direttamente da noi, ed è a soli otto minuti dall’aeroporto. Una location completamente riqualificata che si affiancherà al resort Voi Arenella Resort, a Siracusa, che con le sue 430 camere e villette ci ha permesso di crescere nella scorsa stagione. Di fatto saranno le nostre offerte di punta in Sicilia. Mentre in Sardegna le principali novità riguardano il Tanka Village, ristrutturato con aree nuove, ma soprattutto con una innovativa ripartizione ricettiva, ovvero la zona luxury separata dall’area village. Mentre in Puglia, con il Voi Daniela Essentia, abbiamo compiuto un vero e proprio cambio di prodotto, con la proposta over 12 rivolta a un target maturo, più riservato, grazie a una dotazione più delimitata di 250 camere».

A conti fatti Voihotels, con 10 resort in Italia, vuole presentarsi come un player in grado di presidiare sia la fascia medio-alta che il target delle famiglie con prodotti ad hoc, e come sottolinea La Riccia: «Vogliamo rivolgerci alle coppie e ai nuclei familiari con offerte mirate nelle quali la priorità rimane sempre e comunque l’assistenza al cliente».

E i primi segnali positivi sull’andamento della stagione 2026 provengono dal fronte dell’advanced booking, come osserva La Riccia: «Quest’anno, con le prenotazioni anticipate, stiamo in vantaggio con un +15% rispetto alla scorsa stagione. E riscontriamo una certa dinamicità tra i clienti abituali che già ci conoscono bene, con riconferme molto anticipate e questo perché hanno capito che ci sono tariffe più vantaggiose. A tal proposito vale la pena evidenziare che noi siamo tra i pochi player che offrono la prenotazione garantita, con l’assicurazione gratuita per eventuali annullamenti generati da cause che ovviamente devono essere sempre ben documentate».

Cifre alla mano il booking della prima ora sta premiando soprattutto la Sicilia e la Calabria: «Mentre la Sardegna – spiega il manager – paga lo scotto dell’incertezza legata ai voli in continuità territoriale e di una offerta aerea di cui fino alla scorsa settimana si sapeva ben poco, ma ci auguriamo che questo gap si possa recuperare in fretta».

A completare la strategia di Voihotels il massimo supporto alle agenzie del network Welcome che beneficiano dell’esclusiva Alpitour e l’adozione di tariffe dinamiche applicate con un pricing che rispetto alla stagione scorsa avrà rincari limitati al +3-5%. A tal proposito Voihotels avvierà periodicamente delle “operazioni tattiche” con speciali promo sulle gratuità per i piccoli ospiti per stimolare le vendite sulle vaie strutture.