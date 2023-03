Volare, Biden: «Stop all’extra fee per sedersi con i propri figli»

Eliminare l’extra fee per consentire ai bambini di essere seduti accanto ai propri genitori durante il volo. È quanto chiede il presidente Usa Joe Biden – con il supporto del segretario dei Trasporti Pete Buttigieg – a tutte le compagnie aeree americane, molte della quali da tempo (ma non sono le sole) richiedono un sovrapprezzo per permettere ai più piccoli di poter viaggiare in aereo accanto a mamma e papà o a un adulto accompagnatore.

In un tweet, il presidente Usa ha ribadito: “Nessuno dovrebbe pagare un sovraprezzo per sedersi con i propri figli. È ora che più compagnie aeree seguano l’esempio”.

Tra le compagnie che per prime si sono mosse in tal senso Biden cita American Airlines, che nella sua policy di acquisto biglietti consente ora agli under 15 di prenotare il posto accanto a un adulto accompagnatore senza dover pagare alcuna fee aggiuntiva. Questa politica vale anche per le tariffe Basic Economy purché siano soddisfatte determinate condizioni.

In realtà, anche compagnie come United, Delta e Frontier Alirlines starebbero modificando la loro policy e dovrebbero presto consentire la gratuità della scelta del posto per i più piccoli accanto al proprio genitore o all’adulto accompagnatore.