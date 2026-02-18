Volare, il mercato Saf varrà 43 miliardi entro dieci anni

Entro 10 anni il mercato del Saf avrà un valore di 50 miliardi di dollari, quasi 43 miliardi di euro. È la previsione contenuta nel rapporto Sustainable Biofuels & E-Fuels Market 2026-2036: Technologies, Players, Forecasts di IDTechEx.

Nonostante le attuali problematiche legate all’approvvigionamento e alla carenza di snelle procedure per la certificazione, da qui al 2036 si registrerà una forte accelerazione nel business dei biocarburanti e carburanti elettronici.

In base a questa analisi, i trasporti rappresentano attualmente circa il 20% delle emissioni globali di Co2 e la decarbonizzazione dell’aviazione e del trasporto marittimo richiede ormai volumi significativi di carburanti a basse emissioni di carbonio per raggiungere gli obiettivi globali di zero emissioni nette. Da qui una previsione che pone delle priorità anche negli investimenti delle compagnie aeree.

Il 2025 ha già segnato una svolta per il carburante sostenibile per l’aviazione, con l’entrata in vigore di obblighi di miscelazione vincolanti sia nel Regno Unito che nell’Ue, nell’ambito di quadri normativi come ReFuelEu Aviation. Queste misure hanno creato una domanda obbligatoria su larga scala di carburante sostenibile per l’aviazione, che si prevede continuerà a crescere con l’espansione delle normative sulla decarbonizzazione a livello globale.