Voli, BizAway schiera BizzyFlex contro scioperi e cancellazioni

Gli scioperi dei trasporti non risparmiano neppure il mese di maggio. Proseguono le manifestazioni da parte di operatori delle diverse compagnie aeree e delle categorie di professionisti che lavorano nelle strutture dei principali scali europei, portando a disagi e cancellazioni per chi viaggia, anche per affari.

E in tale scenario, scende in campo BizAway, scaleup friulana specializzata in business travel, che va incontro ai viaggiatori d’affari con la sua BizzyFlex: «Siamo consapevoli che i fattori che muovono questi scioperi hanno una grande rilevanza, e siamo ancor più consapevoli che negli ultimi anni la flessibilità richiesta per la modifica o la cancellazione dei viaggi ha costituito un elemento indispensabile per la scelta delle piattaforme di organizzazione dei trasferimenti aziendali e non – commenta il ceo e co-founder Luca Carlucci – A seguito della pandemia e delle varie situazioni di instabilità a livello globale, abbiamo imparato che ci possono essere imprevisti difficili da gestire se non si è sufficientemente strutturati. Ecco perché abbiamo messo a disposizione diverse soluzioni per agevolare le imprese e i loro professionisti, tra cui BizzyFlex».

BizzyFlex è un servizio innovativo che consente di cancellare qualsiasi prenotazione (volo, treno, auto o albergo), senza spiegazioni, garantendo un rimborso fino all’80% dell’importo speso. L’opzione è facilmente attivabile direttamente dalla piattaforma di BizAway, dal momento della prenotazione fino alle 12 ore precedenti al check in/orario di partenza ed è usufruibile fino a tre ore prima. Un servizio che dalla sua data di lancio ha registrato una crescita del 111,51%.

«Ogni elemento di novità che cerchiamo di integrare alla nostra piattaforma tiene conto degli avvenimenti di attualità e delle prossime esigenze dei viaggiatori. BizAway continua a espandere il proprio business con un incremento del tasso di crescita dell’835,4% tra il 2019 e il 2022, proprio grazie alla capacità di tutti i professionisti che animano la scaleup di coniugare innovazione tecnologica all’attenzione ai dettagli e alle esigenze delle persone», conclude Luca Carlucci.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di BizAway