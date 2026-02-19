Voli Cina, Emirates sigla un accordo di interlinea con Loong Air

Emirates ha siglato un accordo di interlinea con Loong Air, ampliando la propria presenza in Cina e offrendo ai propri clienti l’accesso a numerose città.

Da subito, i clienti Emirates potranno raggiungere 22 destinazioni cinesi operate da Loong Air tramite Hangzhou, Shenzhen e Hong Kong, coprendo le principali regioni del Paese.

La partnership consente di prenotare itinerari multi-compagnia con una sola tariffa, un unico regime bagagli e condizioni coerenti per tutto il viaggio.

EMIRATES IN CINA

Il lancio di un accordo di interlinea con Loong Air conferma l’impegno continuo di Emirates nel mercato cinese. Lo scorso anno, la compagnia ha inaugurato voli verso due nuove destinazioni – Shenzhen e Hangzhou – arricchendo l’offerta con la pluripremiata premium economy e riportando l’A380 sui voli per Shanghai.

Emirates opera in Cina continentale dal 2004 e oggi serve cinque grandi città, con 49 voli settimanali verso Pechino, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen e Hangzhou, utilizzando una combinazione di A380, A350 e Boeing 777.

Oltre a Loong Air, Emirates collabora con Air China, China Southern Airlines e Sichuan Airlines, offrendo ai clienti l’accesso a oltre 110 destinazioni in Cina tramite i cinque gateway principali della compagnia.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Emirates